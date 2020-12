Reh schwimmt im Kanal: Einsatz für die Feuerwehr Hünxe

Ein im Wesel-Datteln-Kanal schwimmendes Reh sorgte am 2. Weihnachtstag für einen Feuerwehreinsatz in Hünxe.

Hünxe Ein im Wesel-Datteln-Kanal schwimmendes Reh hat für einen Feuerwehreinsatz in Hünxe gesorgt. Tier konnte sich selbst ans Ufer retten.

Ein im Wesel-Datteln-Kanal schwimmendes Reh hat am 2. Weihnachtstag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Feuerwehr Hünxe mitteilt, sei sie des Tieres wegen am 26. Dezember um 16.03 Uhr an die Scheperstraße alarmiert worden.

Bei der Erkundung stellte sich dann aber heraus, dass sich das Tier noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ans Ufer retten konnte und über eine Wiese davon lief. Die Einsatzkräfte aus Hünxe mussten also keine weiteren Maßnahmen ergreifen und konnten den Einsatz gegen 16.40 Uhr beenden.