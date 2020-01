Polizei Raub in Dinslaken: Maskierter Mann erbeutet Geld in Kiosk

Dinslaken. Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall in Dinslaken Zeugen. Ein maskierter Mann forderte von der Verkäuferin Geld und flüchtete dann.

Wie schon in der Vergangenheit kam es in einem Kiosk an der Helenenstraße in Dinslaken wieder zu einem Raubüberfall: Wie die Polizei berichtet, betrat am Mittwochabend gegen 21.05 Uhr ein maskierter Mann den Kiosk und forderte von einer 40-jährigen Kassiererin aus Duisburg, Geld herauszugeben.

Die Frau händigte ihm das Geld aus, das der Räuber in einer Plastiktüte verstaute. Er sei anschließend zu Fuß in Richtung Voerder Straße geflüchtet.

So wird der unbekannte Täter beschrieben:

Der Mann mit dünner Figur soll circa 25 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß gewesen sein sowie einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben. Maskiert war er mit einem dunklen Schal oder Ähnlichem, das er über Mund und Nase gezogen hatte. Laut Angaben der Polizei sprach er Deutsch ohne Akzent.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter 02064/622-0 entgegen genommen.