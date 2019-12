Ein Briefkasten (Symbolbild) ist am Dienstagabend in Mehrum gesprengt worden.

Voerde. Unbekannte haben am Dienstagabend in Mehrum augenscheinlich einen Silvesterböller in einen Briefkasten geworfen und diesen stark beschädigt.

Postkasten im Voerder Ortsteil Mehrum durch Böller gesprengt

Ein Postkasten an der Schulstraße im Ortsteil Mehrum ist am Dienstagabend gegen 21.10 Uhr blindem Vandalismus zum Opfer gefallen. Unbekannte hatten der Polizei zufolge augenscheinlich einen Silvesterböller dort hinein geworfen, der im Inneren explodierte und den Briefkasten erheblich beschädigte. Glücklicherweise sei der Postkasten leer gewesen, so dass keine Briefe beschädigt worden seien, teilt die Polizei mit. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02855/9638-0.