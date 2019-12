Pont Neuf feierten 20 Jahre „Folk am Fierten“ in Dinslaken

Mit einem an dieser Stelle ungewöhnlichen „Lord of the Dance“ eröffnete das Trio Pont Neuf sein „Folk am Fierten“-Konzert am Sonntagvormittag bei Maaß. „Denn dieses Mal ist alles anders“, erklärte Volker Bellingröhr.

Und tatsächlich: Die Anmoderation „Dieses Mal ist alles anders, sonst käme nämlich jetzt . . .“ war überraschend und neu. Weniger überraschend war, was diesem Satz stets folgte: nicht nur der Titel des Liedes, das das Publikum in der rappelvollen Gaststätte erwartete, sondern natürlich auch das Stück selbst. Man soll es ja nicht übertreiben mit den Veränderungen . . .

Es war ein besonderer „Folk am Fierten“

Ein besonderer „Folk am Fierten“ war es trotzdem. Es war der Zwanzigste. Und vor 20 Jahren, 1999, feierten Volker Bellingröhr, Thomas Baumann und Stefan Lücking die erste Ausgabe damals noch bei Holtbrügge. Das 20. Konzert nach 20 Jahren? Das geht bei Pont Neuf: Ein Jahr wurde, nach der Schließung von Holtbrügge, pausiert.

Die Veränderungen in der Kneipenlandschaft, sie schlagen sich immer wieder bei Pont Neuf nieder. Im vergangenen Jahr verfasste Volker Bellingröhr im Gedenken des „Toten des Jahres“ eine spezielle Dinslaken-Ausgabe von „Ich liebte ein Mädchen in . . .“. Die Version war ein Riesenerfolg, und die Reaktionen auf die – aktualisierte – Ausgabe in diesem Jahr legen nahe, dass das Lied ins Repertoire aufgenommen wird: „Ich liebte ein Mädchen im Ulcus, das ich noch ersteigern muss“: Dafür gab es Szenenapplaus.

Ein Riesenspaß – seit 20 Jahren

Der Tote des Jahres 2019 war Gus Backus mit „Da sprach der alte Häuptling der Indianer“. Ja aber: „Gott ist tot“. Dieser jedoch, der Karel, erstand – samt Rosen schenkender Fans – nach der Pause auf. Stefan „Gott“ Lücking sang „Babicka“ im Stil der 80er gekleidet in Thomas Baumanns eng geschnittenem Hochzeits-Sakko.

Und sonst? Natürlich alles wie es das Publikum erwartet: (Weihnachts)-Lieder in vielen Sprachen. Irish Folk und jede Menge Mitmach-Aktionen mit „ooh“ und „Lunch“ und „rrrhiiioooommm“. Ein Riesenspaß – seit 20 Jahren. Und natürlich dann auch wieder 2020.