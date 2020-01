Picobello: Dinslaken bittet die Bürger zum Frühjahrsputz

Ein Dutzend Kühlschränke im Gras, ein Haufen Reifen im Wald, Sofas im Straßengraben oder Müllberge neben dem Altkleidercontainer – der Din-Service hat einen Teil der Müllberge fotografiert, die Bürger im vergangenen Jahr im Stadtgebiet hinterlassen haben. 375 solcher wilder Müllkippen hat der Din-Service im vergangenen Jahr abgeräumt. Und es werden immer mehr.

Die Stadt versucht, des Problems mithilfe des 48-Stunden-Versprechens Herr zu werden – und mit der Aktion „picobello“ ein Bewusstsein zu schaffen. Vom 21. bis 28. März sind wieder alle Bürger aufgerufen, beim gemeinsamen Frühjahrsputz ihre Stadt aufzuräumen.

32 Kubikmeter Müll kamen zusammen

1600 Bürger und 47 Gruppen haben sich vor zwei Jahren an der Aktion „picobello“ beteiligt: Kindergärten, Schulen, Vereine, Sportmannschaften. Auch hier geht die Tendenz nach oben: Bei der Premiere der Aktion 2016 machten 1400 Bürger mit. Insgesamt haben sich 32 Kubikmeter Müll eingesammelt: Dinge, die Mitbürger einfach in der Gegend haben fallen lassen, anstatt sie in den Mülleimer zu stecken, beim Wertstoffhof oder über den Sperrmüllservice zu entsorgen.

Auch Bürgermeister Dr. Michael Heidinger beteiligte sich am Frühjahrsputz und war mit Greifzange und blauem Sack im Volkspark unterwegs. Neben dem Engagement und Enthusiasmus, mit dem die Bürger ihre Stadt aufräumen, beeindruckte das Stadtoberhaupt vor allem das Miteinander der Generationen. Der älteste Teilnehmer war 86 Jahre alt und mit ebenso viel Herzblut dabei wie die kleinen Kinder, die auch in diesem Jahr wieder mit leuchtend-orangen „picobello“-Käppis ausgestattet werden sollen.

„Bewusstsein für Sauberkeit und Verantwortung“ schaffen

Vor allem bei den jüngeren Teilnehmern der Aktion möchte die Stadt ein „Bewusstsein für Sauberkeit und Verantwortung“ schaffen, so Heidinger. Die Kinder und Jugendlichen sollen für das Problem sensibilisiert werden und auch zuhause als Multiplikator dienen. Wer einmal selbst Müll weg geräumt habe, „entwickelt eine andere Beziehung dazu“, hofft Astrid Erdmann, Leiterin des Din-Service.

Denn diejenigen, die jetzt ihren Unrat in der Landschaft entsorgen, erreiche man wohl nicht mehr. Besonders unverständlich sei, dass 70 Prozent des illegal entsorgten Abfalls auch kostenlos beim Wertstoffhof hätte abgegeben oder sogar durch den Sperrmüllservice hätte abgeholt werden können. Der Din-Service räumt solche wilden Müllkippen im Rahmen des 48-Stunden-Versprechens häufig auch schon am selben Tag ab. Zudem wird immer geprüft, ob der Verursacher zu ermitteln ist – dem dann fette Geldbußen drohen. Außerdem bittet die Stadt die Bürger, die Augen offen zu halten und wilde Müllkippen und deren Verursacher zu melden.

Abschlussfest am Neutor

Am Samstag, 28. März, ab 11 Uhr, lädt die Stadt wieder zu einer Abschlussveranstaltung auf dem Neutorplatz ein. Dort gibt es für Kinder eine Hüpfburg, der Din-Service zeigt einen Teil seines Fuhrparks, es gibt Essen und Getränke. Außerdem unterhält der Umweltclown die kleinen Besucher – und die großen. Schadet ja nie.

Picobello 2020: So machen Sie mit

An der städtischen Aufräumaktion können sich einzelne Bürger und Gruppen – etwa Kitas, Schulen, Vereine, Verbände, Nachbarschaften, Unternehmen und andere Organisationen – beteiligen. Sie können sowohl vormittags als auch nachmittags sammeln. Sammeltag und Sammelort sind frei wählbar, sofern es sich um städtische Flächen handeln bzw. die Genehmigung des Grundstückseigentümers vorliegt.

D ie einzelnen Sammelsäcke stellt die Stadt Dinslaken. Außerdem stellt sie nach Möglichkeit auch Arbeitshandschuhe, Greifzangen und Warnwesten zur Verfügung, die aber dann kurzfristig wieder zurückgegeben werden müssen.

Die Anmeldung ist ab sofort unter dinslaken.de möglich. Fragen beantwortet die Stadt unter 66-555.