Öffnungszeiten über die Feiertage

Die Notdienstpraxis der KV Nordrhein im St. Vinzenz-Hospital, Dr.-Otto-Seidel-Straße 31-33, ist auch über die Feiertage für die Patienten da. Die Praxis ist an Heiligabend, 24. Dezember, sowie an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester, 31. Dezember, von 9 bis 22 Uhr besetzt. Die Öffnungszeiten ansonsten: montags, dienstags, donnerstags, 19 bis 22 Uhr, mittwochs, freitags 14 bis 22 Uhr.

Die Anlaufstelle für die hausärztliche Notdienstpraxis befindet sich im Erdgeschoss des St. Vinzenz-Krankenhauses. Anmeldung bitte in der Zentralen Notambulanz vornehmen. Ein vorheriger Anruf ist nicht nötig.