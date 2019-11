Obdachloser täuschte Taxiüberfall am Friedhof in Voerde vor

Den Schreck ihres Lebens erlitt eine 63-jährige Taxifahrerin am Nachmittag des 12. Juni. Gerade hatte sie einen Fahrgast zum Voerder Friedhof gebracht und verlangte für die Beförderung 13,60 Euro. Da nestelte der Mann an seiner Tasche herum, zog einen Gegenstand heraus und verlangte Geld. Wegen versuchter Erpressung und Diebstahls verurteilte das Landgericht den 51-Jährigen jetzt zu 18 Monaten.

„Ich hatte Panik“

„Ich hatte Panik“, gestand die Taxifahrerin. Sie habe sich an einen schrecklichen Tag 2018 erinnert gefühlt, als sie einen Herzinfarkt erlitt. Den Gegenstand in der Hand des Räubers hielt sie für Pfefferspray. „Für mich war das in dem Moment eine Waffe.“ Irgendwie konnte sie aus dem Fahrzeug steigen, wobei sie ihr Geld mitnahm, und rannte davon. Die Polizei schnappte den Täter noch in der Nähe. Ein Handy, das er noch aus dem Taxi mitgehen ließ, hatte er bei seiner Flucht in ein Gebüsch geworfen. Doch am Ladekabel im Taxi fand sich seine DNA.

„Es tut mir wahnsinnig leid, dass sie solche Angst hatten“

Er habe keine genaue Erinnerung an die Tat, so der mehrfach vorbestrafte 51-Jährige. „Ich stand ziemlich unter dem Einfluss von Drogen.“ Aber er sei noch nie gewalttätig geworden. „Und ich hatte auch keine Waffe dabei.“ Was die Taxifahrerin für Pfefferspray hielt, sei nur ein Feuerzeug gewesen. „Vielleicht habe ich das absichtlich so gehalten, dass man das nicht erkennen konnte“, gestand der 51-Jährige den eine Drogenkarriere aus der Bahn warf. Bis hin zur Obdachlosigkeit.

Er entschuldigte sich bei der Geschädigten. „Es tut mir wahnsinnig leid, dass sie solche Angst hatten.“ Als er in das Taxi eingestiegen sei, habe er den Überfall noch nicht vorgehabt. „Das war eine spontane Idee.“

Die Strafkammer ging zu Gunsten des 51-Jährigen davon aus, dass er keine Waffe geführt, sondern nur so getan habe. Zu seinen Lasten wirkten sich aber die erheblichen Vorstrafen aus. Den größten Teil der Strafe wird der Angeklagte allerdings in einer Entziehungsanstalt verbringen dürfen.