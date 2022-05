In der Regel wird alle fünf Jahre ein neuer NRW-Landtag gewählt. Aus welchen Abgeordneten sich das Parlament zusammensetzt, erklären wir im Video.

NRW-Landtagswahlen 2022: So entsteht das neue Parlament

NRW-Wahl NRW-Landtagswahl 2022 in Hünxe - Die Ergebnisse im Überblick

Hünxe. Wie haben die Menschen aus Hünxe bei der NRW-Landtagswahl 2022 gewählt? Hier veröffentlichen wir am Wahlabend die Ergebnisse im Überblick.

Die Landtagswahl 2022 in NRW findet am 15. Mai statt. Auf dieser Seite veröffentlichen wir am Abend der Wahl die Grafiken mit den Ergebnissen aus Hünxe.

Jeder Wahlberechtigte aus den insgesamt 128 Wahlkreisen in NRW hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme werden die Abgeordneten direkt gewählt. Mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt, außerdem ziehen darüber mindestens 53 Abgeordnete in den NRW-Landtag ein.

An dieser Stelle lesen Sie am Abend der Wahl, wie die Wahlberechtigten aus Hünxe bei den Zweitstimmen gewählt haben.

Wie die verschiedenen Wahlkreise in NRW gestimmt haben, sehen Sie nach der Wahl an dieser Stelle.

