Neutor-Galerie Dinslaken erhöht die Parkgebühren

Die Neutor-Galerie hat die Parkgebühren erhöht. Bislang kostete eine Stunde Parken im Parkhaus des Einkaufszentrums einen Euro. Nun wird ein Euro für 50 Minuten fällig - damit kostet die Stunde Parkzeit nun 1,20 Euro. Im Rest der Innenstadt werden 1,40 Euro pro Stunde fällig.

Das sagen die Verantwortlichen der Neutor-Galerie

Bislang wurden die Parkgebühren in dem Einkaufszentrum von der Werbegemeinschaft bezuschusst – dazu gehören die Händler und der Eigentümer der Neutor-Galerie. Dass die Bezuschussung in der bisherigen Höhe nicht unendlich andauern sollte, sei aber von Beginn an geplant gewesen, erläutert Marc Hellmich, Prokurist der Hellmich-Unternehmensgruppe, die die Neutor-Galerie gebaut hat. Die Werbegemeinschaft finanziere zudem noch andere Maßnahmen, so Center-Manager Tobias Aghte.

Als im Rest der Innenstadt im Sommer 2015 die Parkgebühren von einem Euro auf auf 1,40 Euro pro Stunde stiegen, wollte die Galerie mit den gesponserten Parkgebühren Kunden anlocken. Die Rechnung scheint aufgegangen: Sowohl die Frequenz im Einkaufszentrum als auch im Parkhaus steige kontinuierlich. Im Parkhaus jährlich etwa um fünf bis sechs Prozent, so Marc Hellmich. Werden die Gebühren im Parkhaus nun schrittweise den Gebühren im Rest der Innenstadt angepasst? Das sei nicht ausgeschlossen, aber aktuell kein Thema, so Marc Hellmich.

Das sagen die Innenstadt-Händler

Freuen würde das auf jeden Fall die Werbegemeinschaft Dinslaken. Denn die Händler in der Innenstadt waren damals wenig begeistert, dass die Galerie-Händler die Parkgebühren im Center nach unten drücken. Auch mit den nun gültigen 1,20 Euro pro Stunde „liegt die Neutor-Galerie immer noch 20 Cent unter den städtischen Gebühren“, rechnet Jürgen Lange-Flemming, Vorsitzender der Werbegemeinschaft der Innenstadt-Händler. Außerdem würden einige Geschäfte der Neutor-Galerie die Parkgebühren erstatten.

Händler gegen Ausweitung der Parkzonen

Immer wieder beklagen die Innenstadt-Händler vor allem mit Verweis aufs Centro die ihrer Ansicht nach zu hohen Parkgebühren in der Innenstadt. Nun hat sich die Werbegemeinschaft erneut in der Sache an die Stadt gewandt. Denn mit der Ausweitung der bewirtschafteten Parkzonen, die am heutigen Dienstag, 17 Uhr, im Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Verkehr (Stadthaus, 6. Etage) beschlossen werden soll, werde „ein falsches Zeichen gesetzt“, so Lange-Flemming. „Unsere Kunden und Mitarbeiter werden immer mehr zur Kasse gebeten. Nicht nur pekuniär durch die Parkgebühren, sondern auch zeitlich durch die langen Fußwege von kostenlosem Parkraum in die Innenstadt und zurück.“ Denn die kostenlosen Park & Ride-Parkplätze, die mit der Einführung des neuen Parkraumkonzepts entstehen sollten, wurden nicht eingerichtet. „Es wird nur umgesetzt, womit man Geld verdienen kann“, ärgert sich Lange-Flemming.

In den neuen Parkzonen dürfen nur Anlieger mit Bewohnerparkausweis kostenlos parken. Weil aber nur wenige diese Ausweise beantragt hätten, würden die neu bewirtschafteten Parkplätze nun leer stehen – und die Mitarbeiter müssten auf noch weiter entlegene Parkplätze ausweichen. Bislang wurden 76 Parkausweise beantragt, so die Stadt.

Das wünscht sich die Werbegemeinschaft

Die Werbegemeinschaft regt an, Mitarbeiter-Parkausweise einzuführen und das kaum genutzte Handyparken mehr zu bewerben. Denn das biete eine minutengenaue Abrechnung und es ermögliche den Kunden einen ausgedehnten Stadtbummel, ohne ständig auf die Uhr schauen zu müssen. Aus diesem Grund fordern die Händler auch Schranken statt Parkautomaten am Rutenwall und dem Neutor – bei gleichzeitiger Aufhebung der Höchstparkdauer.

Insgesamt fühlen sich die Händler, so Lange-Flemming, von der Politik „nicht wertgeschätzt“. Das habe schon der Beschluss gegen das After-Christmas-Shopping gezeigt.