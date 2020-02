Der Anschlag von Hanau hat auch in Dinslaken und Voerde Entsetzen und Unsicherheit ausgelöst. „Wir haben in der Moschee darüber gesprochen“, bestätigt Özkan Yildiz, Vorsitzender der Diyanet-Moschee in Lohberg. „Ich fühle, dass unsere Muslime hier beunruhigt sind, das äußern sie auch.“ Es stimme traurig, dass es extremistisch orientierte Gewalt immer wieder gibt, das wieder Menschen, nur weil sie einer anderen Religion oder Staatsangehörigkeit angehörten, Opfer eines brutalen wahrscheinlich rechtsextremistischen Anschlages wurden, so Yildiz.

Die Ängste ernst nehmen

Bedroht aber fühlten sich die Einwohner in Lohberg nicht, bedroht wurden sie seines Wissens auch noch nicht. Am Freitag nach dem Anschlag gab es eine Mahnwache vor der Moschee, dennoch plädiert der Vorstand dafür, dass wenigstens an Freitagmittag zur Zeit des Freitagsgebets hin und wieder ein Streifenfahrzeug der Polizei patrouillieren sollte. „Unsere Mitglieder würden sich sicher fühlen. Aber vor allem signalisiere dies: Man zeigt Interesse an unseren Ängsten, man nimmt uns ernst“, so Yildiz.

Von vermehrter Polizeipräsenz hält Hasan Gördü, CDU-Ratsmitglied in Voerde und Sprecher der muslimischen Gemeinde aus Möllen, gar nichts. „Wir können nicht jede Moschee bewachen lassen, das kann die Polizei gar nicht leisten“, sagt er. Natürlich habe auch er sich sofort an die Gemeinde in Möllen gewandt, habe sich dort umgehört. „Das Ohnmachtsgefühl ist sehr groß, die Unsicherheit greift um sich“, berichtet er. Man frage sich, ob noch mehr passieren wird, ob man sich nicht mehr sicher fühlen kann in seiner Heimat. Eine aktuelle Bedrohung der Moscheegemeinde gebe es allerdings nicht.

„Die große Politik ist gefordert“

Gördü sieht in dem Anschlag ein gesellschaftliches Problem. Die Hemmschwelle der Gewalt bewege sich immer weiter nach unten, auch dank politischer Parteien wie der AfD. Hier sei die große Politik gefordert. Aber auch die Zivilcourage der Bürger, sich gegen rechts auszusprechen. Auch in Voerde bemerke er, dass sich die Situation ändere. In den vergangenen zwei Jahren sei es mehrfach vorgekommen, dass türkischen Frauen das Kopftuch vom Kopf gerissen wurde, sie angepöbelt werden.

Hanau ist ein Thema in den Gebetsstunden

Bedrohung spüre er keine, sagt Abdallah Thabeth, stv. Vorsitzender des Arrahma-Kulturvereins in Dinslaken. Es seien jedoch viele Mitglieder seit geraumer Zeit unsicher. Das Thema Hanau werde jetzt in den Gebetsstunden besprochen werden. „Es ist wichtig, dass wir darüber reden, dass wir Ängste nehmen“, so Thabeth, „wir versuchen zu beruhigen.“ Dabei helfe es sehr, dass viele Mitbürger gegen rechts protestierten, dass sie zu den muslimischen Mitbürgern stehen würden. „Das hilft ungemein.“ Hilfreich wäre es seiner Meinung aber auch, wenn hin und wieder die Polizei ein schützendes Auge auf die muslimische Einrichtung hätte. „Das wäre eins schönes Zeichen für uns.“

Polizei zeigt verstärkte Präsenz

Das wird sie auch, ließ die Polizei im Kreis Wesel wissen. Auf Geheiß des Innenministers würde sie vorerst verstärkte Präsenz vor muslimischen Einrichtungen zeigen, auch in Zivil.