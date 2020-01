Mit Wilfried Schmickler gab es in Voerde „Kein Zurück“

Irgendwann im Laufe des Samstagabends nennt sie Wilfried Schmickler beim Namen: Hochmut, Neid, Zorn und Habgier, Trägheit, Völlerei und Wollust. „Genau die sind es, die man heute braucht, um hoch zu kommen“, erklärt er den rund 400 Menschen in der Aula des Gymnasiums Voerde, die „Kein Zurück“ kannten, als der preisgekrönte Kabarettist mit dem gleichnamigen Programm der Einladung zur Semestereröffnung seiner „Lieblings-VHS“ in seinem „Lieblings-Voerde“ folgte.

Allerdings sind es auch genau diese aufgezählten menschlichen Eigenschaften, die nicht von ungefähr als die „Sieben Todsünden“ gebrandmarkt sind. Sprich: Ein Teil der Menschen weiß, was falsch läuft, die Mehrheit aber besteht aus „Ego-Shootern“, die so lange auf ihren persönlichen Vorteil bedacht sind, bis irgendwann alles zusammenbricht.

Immer neue herrliche Schimpftiraden

„Es gibt kein Zurück“ singt Schmickler für die ewig Gestrigen, denn „es gibt zum Glück kein Morgen wie Gestern“. Aber zugleich stellt er fest, dass sich manches nicht ändert: Die einen sagen „wir sind wir“, und deren „die anderen“ bleiben außen vor. Das gilt für die Pegida-Anhänger gegen Geflüchtete, aber auch für Reich gegen Arm, Jung gegen Alt.

Und so äußert sich bei Schmickler nicht nur ein „AfD-Tourette-Syndrom“, das ihn „reflexartig“ immer neue seiner herrlichen Schimpftiraden heraussprudeln lässt.

Schmickler geißelt sie alle: die Internetkonzerne, die mit Datenklau zu den reichsten Unternehmen, die die Welt je kannte, aufgestiegen seien und denen man sich bereitwillig versklavte, die Smartphone-Nutzer, die mit dem Blick aufs Gerät auf dem Tisch ihrem Gegenüber signalisierten, es könne sich jede Sekunde jemand melden, der halt wichtiger sei. Die Influencer, die, wie der Name schon sagt, per se die beeinflussen wollen, die ihnen zu Millionen folgen. Die, die dagegen sind, dass Schädliches verboten wird, und die, die anderen vorschreiben, was sie für den einzigen richtigen, weil gerade trendigen Lebenswandel halten.

In atemberaubender Geschwindigkeit drechselt Schmickler Wort um Wort

Mittendrin spricht Schmickler auf einmal von Hagenbuch. Ja, genau, der Hagenbuch, der jetzt zugegeben hat, keinen Sport zu treiben, sondern still und und unbewegt im Sessel in sich selbst versunken ganz bei sich bleibt, anstatt des Selbstzwecks Willen herum zu rennen. Es ist ein Text von Hanns Dieter Hüsch, „dessen Tod am 5. Dezember 2005 eine Lücke hinterlassen hat, die bis heute nicht geschlossen wurde“, sagt Schmickler. Und doch kommt ausgerechnet er selbst nahe an den Niederrheiner heran. Wenn Schmickler reimt, wenn er in atemberaubender Geschwindigkeit Wort um Wort drechselt, den Gleichklang variiert und Sinnfülle stiftet.

Es sind die Momente, wo Schmickler dann in der kabarettistischen Kunst – als Narr auf der Bühne wohlgemerkt und nicht als Narr im Netz – auch Verschwörungstheorien und Beleidigungen aussprechen darf.

In Schmicklers Polit-Panoptikum trifft der „Eintänzer mit Schleudertrauma“ Lindner auf „die beleidigte Schnuller-Schnute“ Merz. Aber so, wie er selbst mit den Worten spielt, so genau lauscht er auf die anderer: Würde ein Journalist einen Mann in der Politik so zunächst nach dem äußeren und dann erst hinsichtlich seines Charakters beschreiben, wie es bei der „Ministerin“ für Gedöns“ Giffey geschah? Auch gegenüber der Bundeskanzlerin ist Schmickler auffallend Merkel-milde.

Die ewige Mahnung gegen Rechts

„Kein Zurück“. Das bedeutet eben nicht, dass man vergisst, was bereits geschah. Das ist die ewige Mahnung gegen Rechts. Aber „auf gut Deutsch“ folgen nicht immer nur Beleidigungen. Auf gut Deutsch formulierte auch Goethe in seiner Hymne „Das Göttliche“ jene Worte, die Schmickler als Botschaft dem Publikum mit auf den Weg gab: „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“.