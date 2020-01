Dinslaken. Melvin Schulz-Menningmann hat sich mit seiner Band „The Bluesanovas“ für die Internationale Blues Challenge in Memphis qualifiziert.

Menningmann gewinnt Challenge - jetzt geht es nach Memphis

Viele Dinslakener kennen Melvin Schulz, genannt Menningmann, als vielseitigen, musikalischen Lokalmatador, vor allem an der Seite von Roland Donner. Der studierte Musikpädagoge und Musiker lebt zwar inzwischen in Münster, ist aber regelmäßig in seiner Heimatstadt aktiv. Nun aber richtet er seine Augen auf Memphis. Denn mit The Bluesanovas gewann Schulz Menningmann die German Blues Challenge.

Das Album gewann den Rock&Pop Preis

Seit Mai vergangenen Jahres ist Melvin Schulz, genannt Menningmann, Sänger und Frontmann der 2015 gegründeten Blues’n’Boogie Band, deren Album „Emergency Call for the Blues“ zudem den Deutschen Rock&Pop Preis für das „Beste traditionelle Blues Album 2019“ erhielt. Die Band tourt regelmäßig durch Deutschland, Österreich, Niederlande und die Schweiz.

Mit dem Dinslakener als Leadsänger geht es nun über den großen Teich in die Elvis-Stadt: Als Gewinner der German Blues Challenge 2019 in Eutin – die jüngsten des Wettbewerbs überhaupt – konnten sich die Bluesanovas sowohl für die European Blues Challenge im April in den Niederlanden, als auch für die Internationale Blues Challenge vom 28. Januar bis 1. Februar in Memphis, Tennessee qualifizieren.

Wettbewerb für Nachwuchskünstler

Die Blues Challenge ist ein jährlicher Wettbewerb für Nachwuchsmusiker, ausgeschrieben von der Blues Foundation. Die Auswahl der Kandidaten erfolgt auf der Basis einer Umfrage unter Fachjournalisten, Veranstaltern und Produzenten. Der Sieger wird nach den Regeln der European Blues Union bei einem großen Wettbewerbskonzert durch eine Fachjury ermittelt.

Der Gewinn dieses Preises dürfte für die Band ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum internationalen Erfolg sein.