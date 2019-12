Voerde. Vor Weihnachten wurde in vier Geschäfte in Voerde eingebrochen. Trotz einer vorläufigen Festnahme bittet die Polizei um weitere Hinweise.

Mehrere Geschäftseinbrüche in Voerde – Polizei sucht Zeugen

Bereits in der Woche vor Weihnachten kam es zu mehreren Geschäftseinbrüchen in Voerde. Betroffen waren ein Reisebüro am Rathausplatz, eine Gaststätte sowie ein Friseursalon an der Bahnhofstraße und schlussendlich ein Friseurgeschäft am Rathausplatz.

Der letzte Einbruch führte schließlich zu einer vorläufigen Festnahme: Am Freitag, 20. Dezember, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge gegen 2.05 Uhr, wie ein Unbekannter eine Scheibe einer Eingangstür eben dieses Friseursalons am Rathausplatz zerbrach und sich so Zugang zum Geschäft verschaffte. Er rief die Polizei.

Polizei konnte 52-jährigen Mann aus Dinslaken vorläufig festnehmen

Die konnte im Zuge einer Fahndung einen 52-jährigen Mann aus Dinslaken vorläufig festnehmen. Die Polizisten fanden unter anderem Bargeld, einen Schraubendreher und Handschuhe bei dem Tatverdächtigen.

In seiner Vernehmung räumte der Dinslakener schließlich die Tat in dem Friseurgeschäft am Rathausplatz ein. Er bestritt jedoch mit den anderen Einbrüchen etwas zu tun zu haben, obwohl hier ebenfalls die Verglasung an den jeweiligen Geschäften zerstört worden waren und sich die Geschäfte alle in unmittelbarer Nähe befinden.

So beschreibt der Zeuge den Unbekannten

Der Augenzeuge, der den Tatverdächtigen bei dem Einbruch beobachtet hatte und aufgrund dessen Beschreibung die vorläufige Festnahme erfolgte, beschrieb den Unbekannten wie folgt: Er trug eine braun-beigefarbene Jacke, ein schwarzes Halstuch, eine dunkle Jeans und weiße Sportschuhe.

>> Zeugen, die einen derart bekleideten Mann am letzten Freitag vor Weihnachten nachts in der Voerder Innenstadt gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Wache in Voerde unter 02855/9638-0 in Verbindung zu setzen.