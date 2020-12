Lions Voerde beschenken Bedürftige mit Weihnachtsmenü

Voerde/Dinslaken 76 Bedürftige hat der Lions Club Voerde vor Heiligabend mit Weihnachtsmenüs bedacht. Mit dabei: die Dinslakener Tafel und ein Restaurantbesitzer.

„Zu Weihnachten, dem Fest der Liebe, wollten wir einen kleinen Lichtblick schenken. Gerade nach diesem Jahr. Und ich glaube, das haben wir auch geschafft“, sagt Derk te Heesen. Der Präsident des Lions Clubs Voerde steht gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Service Clubs im Restaurant Il Gargano. Hier, wo gerade Whams „Last Christmas“ aus den Boxen tönt und George Michael davon singt, wie er vergangenes Weihnachten sein Herz verschenkte, verschenken auch die Lions Herzchen, Sternchen und mehr – in Form von selbst gebackenen Kuchen und Plätzchen. Und, anders als der Sänger, spenden sie damit wirklich Glück und Freude.

Der „kleine Lichtblick“, der sich an Bedürftige aus Voerde und Dinslaken richtet, zu denen die Lions dank einer Kooperation mit der Dinslakener Tafel Kontakt aufgebaut haben, besteht aber aus mehr als nur Kuchen und Plätzchen. Vier festliche Menüs – mit Rinderrouladen, Schweinemedaillons, Poularden oder gedünstetem Lachs – haben Restaurantinhaber Antonio Vocale und zwei seiner Mitarbeiter seit 7 Uhr morgens vorgekocht und „natürlich Pizza für die Kinder“, erklärt er. Zu jeder Bestellung gibt es außerdem Tiramisu.

76 Menüs über den Tag ausgeteilt

Insgesamt 76 Menüs werden so den Tag über hier ausgeteilt - an Alleinstehende, an Paare und an Familien. „Wir erreichen mit dieser Aktion alle, von Kindern bis hin zu Senioren, das finden wir toll“, sagt Lions-Präsident te Heesen. Die Menüs seien extra so zusammengestellt und verpackt worden, dass sie an Heiligabend problemlos und ohne Geschmackseinbuße aufgewärmt werden können.

„Das war uns wichtig, schließlich geht es ja darum, dass es ein Weihnachtsmenü wird, das auch zuhause noch schmeckt.“ Viele seien in den ersten beiden Stunden der Aktion schon hergekommen und hätten ihre Gerichte abgeholt. „Die Leute fanden es ganz toll, dass wir an sie denken. Das hat man schon am Strahlen in ihren Augen gesehen“, sagt te Heesen.

Aktion könnte fortgeführt werden

Doch auch diejenigen, die nicht bei Il Gargano vorbeikommen konnten, wurden bei der Weihnachtsaktion bedacht. Sie werden beliefert. Von Monika Fischer, die sich bei der Dinslakener Tafel engagiert. „Das ist eine tolle Aktion“, sagt sie dankbar in Richtung der Lions. Und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Das können Sie nächstes Jahr gerne wieder machen.“ Darüber, das sichert ihr Lions-Vize-Präsident Ralph Seifert zu, werde der Club bestimmt nachdenken. „Wir freuen uns doch auch, wenn wir Leuten so eine Freude bereiten können.“

Und diese Freude haben die Lions mit ihrer Aktion nicht nur den Bedürftigen bereitet, sondern auch Antonio Vocale. Der kann sein Restaurant coronabedingt zurzeit nicht normal öffnen, bietet daher lediglich einen Abholservice an. „Es ist schön, dass ich bei der Aktion mitwirken kann“, sagt er. „Wir haben ein bisschen mehr Arbeit und wir können für viele Menschen dazu beitragen, dass Weihnachten noch ein bisschen schöner wird. Und darum geht es doch an Weihnachten, unserem Fest der Liebe.“