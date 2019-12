Dinslaken/Oberhausen. Der Erlös aus dem Verkauf der diesjährigen Adventskalender des Lions Clubs Dinslaken wurde nun symbolisch an das Friedensdorf übergeben.

Lions Club Dinslaken spendet 30.000 Euro ans Friedensdorf

Freude, Stolz und Dankbarkeit. Diese drei Gefühle sind es, die Gerti Becker, Friedrich Krull, Kai Lehmkühler, Claus Overlöper und Wolfgang Traud an diesem Donnerstagmittag miteinander teilen. Freudig und stolz sind die fünf Mitglieder des Lions Clubs Dinslaken zum Friedensdorf an der Stadtgrenze von Dinslaken und Oberhausen gekommen, um symbolisch eine Spende zu übergeben, die der Service Club durch den Verkauf der Lions-Adventskalender 2019 eingesammelt hat.

Stolz und dankbar sind sie, weil insgesamt 7000 Adventskalenderkäufer und knapp 120 Sponsoren das erst möglich gemacht haben: Ganze 30.000 Euro spendet der Lions Club Dinslaken in diesem Jahr an das Friedensdorf. An die Hilfsorganisation, die kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zur medizinischen Versorgung nach Deutschland holt und sie anschließend wieder nach Hause bringt.

Eine beachtliche und bemerkenswerte Summe

„Das ist eine beachtliche und bemerkenswerte Summe“, findet Wolfgang Mertens, der die Spende an diesem Donnerstagmittag stellvertretend für das Friedensdorf entgegennimmt. Er spricht von „einer sagenhaften Erfolgsstory“, als er sich an die vergangenen acht Jahre zurückerinnert. So lange schon verkauft der Lions Club Dinslaken seine Adventskalender unter dem Motto „Gewinnen und Gutes tun“. So lange schon kommt der Reinerlös aus dem Adventskalenderverkauf dem Friedensdorf zugute. So sind mittlerweile 218.222 Euro an das Friedensdorf geflossen.

Wie in jedem Jahr ist die Spende des Lions Clubs zweckungebunden; sie kann also für alles genutzt werden, was das Friedensdorf benötigt. Einfließen könnte sie beispielsweise in das Reha-Gebäude mit Eingriffsraum, das das Friedensdorf gerade für über zwei Millionen Euro errichtet und vor dem die Lions-Club-Mitglieder sowie Wolfgang Mertens vom Friedensdorf für das Foto zur Spendenübergabe stehen bleiben. Oder aber auch für neue Bälle. Denn die, so sieht es ein paar Meter weiter zumindest aus, sind bei den Kindern des Friedensdorfes sehr beliebt.

