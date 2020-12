Langeweile im Lockdown? Hier ist ein Spieltipp aus Dinslaken

Dinslaken Friedel Hoffmann vom Spielekreis Hiesfeld verrät, mit welchen Gesellschaftsspielen sich die Zeit im Lockdown sehr gut gestalten lässt.

Der Lockdown und die bevorstehenden Weihnachtstage bescheren vielen Zeit, die genutzt werden kann, das ein oder andere Spiel zu spielen. Spielwarenhändler bieten einen Abhol- oder Lieferservice an, so dass auch neue Spiele ausprobiert werden können. Aber welche eignen sich gut für Familien und woran haben Strategen Spaß? Die NRZ fragte Friedel Hoffmann, der sich mit Spielen bestens auskennt, denn sie sind sein großes Hobby. Vor über 30 Jahren gründete er im Rahmen der Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde den Spielekreis Hiespielchen. Während der Pandemie hat der 76-Jährige schon Spiele am Telefon empfohlen, jetzt gibt er der NRZ ein paar Tipps, mit welchen Spielen sich die Zeit zu Hause gestalten lässt.

„Es ist kein Schummeln möglich“

Die bunten Quadrate in Blau, Gelb, Grün, Orange und Pink haben eine magische Anziehungskraft – im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie sind magnetisch und der Mittelpunkt von „Magnefix“. Das Familienspiel ist eine Empfehlung von Friedel Hoffmann. Bei „Magnefix“ erhält jeder der zwei bis vier Spieler ab sechs Jahre einen Satz farbiger Magnete, mit denen vorgegebene Konstruktionen so schnell wie möglich nachgebaut werden müssen – aufgrund der magnetischen Wirkung gar nicht so einfach. Welche Gebilde aus den Magneten entstehen sollen, geben die 55 Aufgabenkarten vor, die nacheinander aufgedeckt werden.

Wer die jeweilige Abbildung am schnellsten mit seinen Magneten zusammengebastelt und am schnellsten die Hand auf die Karte gelegt hat, bekommt diese – sofern der Spieler die Konstruktion auch richtig nachgebaut hat. Das lässt sich anhand der Abbildungen gut nachvollziehen. „Es ist kein Schummeln möglich“, sagt Friedel Hoffmann. Wer am Ende die meisten Karten hat, gewinnt das Spiel, bei dem Schnelligkeit und Geschicklichkeit gefragt sind. Dennoch ist „Magnefix“ ein Spiel, so Hoffmann, das man „mit Jüngeren und Älteren spielen kann.“

Der Elefant ist pink

Ein Besuch im Zoo ist momentan aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, dafür bietet das Würfelspiel „Noch mal! Kids“ tierisches Vergnügen zu Hause für zwei bis vier Spieler ab fünf Jahre. Friedel Hoffmann erklärt, wie es funktioniert. Der Spieler, der an der Reihe ist, wirft alle drei bunten Würfel auf einmal, kann sich anschließend für eine Farbe entscheiden und die entsprechenden Kästchen auf seinem Spielbogen ankreuzen. Jede Farbe steht für ein anderes Tier – der Elefant ist pink, der Affe orange, der Löwe gelb und der Pinguin blau – und wer am schnellsten eine Reihe oder eine Spalte, sprich ein Tiergehege, auf seinem Blatt abstreichen kann, bekommt am meisten Punkte.

Mit ein bisschen Glück und Geschick kann jeder durch Extrapunkte noch Futter für seine Tiere sammeln. Wer als Erster zwei Tiergehege komplett hat, gewinnt das Spiel, bevor es dann vielleicht von allen Mitspielern „Noch mal“ heißt. Das Würfelspiel gibt es auch in einer Version für Erwachsene – es wächst sozusagen mit. Für Friedel Hoffmann ein Pluspunkt: „Es ist schön, dass man auf die andere Variante umsteigen kann.“