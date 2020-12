Kuriose Feuerwehr-Einsätze 2020 in Dinslaken, Voerde, Hünxe

Wieder an Land wurde das Reh, das die Feuerwehr aus dem Wesel-Datteln-Kanal in Friedrichsfeld geleitet hatte, in eine mit Stroh ausgelegte Wanne gelegt und mit einer Einsatzjacke zugedeckt.

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Auch 2020 hatten die Feuerwehren in Dinslaken, Voerde und Hünxe einige kuriose Einsätze. Dabei waren vor allem Tiere beteiligt.

Zwei tierische Einsätze der Feuerwehr Dinslaken schafften es im Jahr 2020 in die öffentlichen Einsatzberichte. Katze auf dem Dach – dieser Klassiker stand am 20. September auf dem Einsatzplan. Im Averbruch saß schon seit dem Vortag eine Katze auf einem Einfamilienhaus. „Das Tier hatte sich anscheinend überschätzt und war nicht mehr im Stande, selbstständig vom Dach zu kommen,“ so die Feuerwehr. Über die Drehleiter gelangte ein Trupp der Feuerwehr zu dem verängstigten Stubenkater und konnte ihn so aus seiner misslichen Lage befreien.

Schafbock verfing sich mit Hörnern und einem Vorderlauf im Zaun

Das ist aber nichts gegen den Einsatz am 31. Mai. Am Pfingstsonntag wurde die Einheit Hauptwache abends zu einer Tierrettung gerufen: Ein junger Schafbock hatte sich in Eppinghoven mit seinen Hörnern und einem Vorderlauf im Zaun verfangen. Vermutlich war das Gras auf der anderen Seite einfach grüner. Die Feuerwehr trennte einige Drähte des Zauns durch und konnte das Tier schnell wohlbehalten aus seiner misslichen Lage befreien.

Hoch hinaus ging es für die Wehrleute am 23. Juli: Ein ganzer Kran drohte in Eppinghoven auf ein Haus zu stürzen. Wegen eines technischen Defekts war die Standfestigkeit beeinträchtigt, der Kranausleger drohte abzustürzen. Mit vereinten Kräften - Feuerwehr, Fachfirma, Ordnungsamt und Polizei - gelang es, den Kran zu demontieren und das Schlimmste zu verhindern.

Ein Reh auf Abwegen: Tier schwamm im Kanal

Rehe sollen ja eher wasserscheu sein, aber dieses Exemplar, mit dem es Ende März Feuerwehrleute aus Voerde zu tun bekamen, war da wohl etwas aus der Art geschlagen: Fahrradfahrer sahen das Tier im Wesel-Datteln-Kanal im Bereich des Wendebeckens an der Hans-Richter-Straße in Friedrichsfeld schwimmen. Die alarmierte Feuerwehr aus dem Stadtteil suchte den Bereich ab, wurde aber nicht fündig. Offenbar hatte das Reh den Kanal aus eigener Kraft wieder verlassen können, wie es damals im Bericht der Feuerwehr hieß. Drei Stunden später wurde sie erneut alarmiert – neben der Einheit Friedrichsfeld auch die in Spellen. Grund: Schon wieder war das Reh im Kanal gesichtet worden, nun aber in Höhe der Dükerstraße.

Die Einsatzkräfte konnten es nach kurzer Suche diesmal finden. Vorsichtig leiteten sie das Tier in Richtung Böschungsufer, wo es dann auch schließlich ohne Hilfe aus dem Wasser kam. Völlig erschöpft legte es sich an Land hin und zeigte keinerlei Fluchtreflexe. Die Feuerwehrkräfte betteten das entkräftete und unterkühlte Reh auf Stroh, mit dem eine Wanne ausgelegt war, und deckten es mit einer Einsatzjacke zu. Das Tier wurde schließlich in die Obhut des zuständigen Jagdpächters gegeben, der an jenem Tag ebenfalls dazu gerufen worden war, und später, berichtet der stellvertretende Leiter der Voerder Feuerwehr, Michael Bruckhausen, weiter weg vom Kanal wieder in die Natur entlassen. Es sollte 2020 nicht der einzige kuriose – und zudem tierische – Einsatz für Einsatzkräfte der Voerder Feuerwehr bleiben.

Kleiner Hund vergrub sich unter einer Tiefgarage

Ein „talentierter Tiefbauer“ hielt die Spellener Einheit Anfang August auf Trab – wenn auch nur kurz: Ein Hund hatte sich in dem Stadtteil „vermutlich auf der Suche nach irgendetwas“ unter einer Fertiggarage offenbar so tief eingegraben, „dass er von alleine nicht mehr herauskam“, berichtet Michael Bruckhausen. Die Feuerwehr nahm auf der einen Seite Teile des Pflasters weg, damit der kleine Unglücksrabe dort den selbstgebauten Tunnel wieder verlassen konnte. Doch als der Hund, am anderen Ende angekommen, die Feuerwehr erblickte, machte er kehrt: „Er hat sich durch Flucht der Rettung entzogen“, stellt Bruckhausen schmunzelnd fest. Und so fand das Tier dort, wo das Unheil für ihn begann, nämlich am Anfang des Tunnels, wieder zurück ans Tageslicht. Nach 15 Minuten war dieser Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Bis heute kann sie sich keinen wirklichen Reim darauf machen, wie am 1. April – nein, „kein Scherz!“, sondern reiner Zufall, beteuert Michael Bruckhausen – ein im dritten Obergeschoss eines Hauses am Balkongeländer festgemachter Blumenkasten in Brand geraten konnte. Das Behältnis war – bis auf die vertrocknete Blumenerde darin – leer. Und wie die Feuerwehr hörte, lebte in der Wohnung doch schon seit Wochen niemand mehr. Als sie am Einsatzort eintraf, brannte der Blumenkasten bereits vollständig, flüssiger Kunststoff tropfte vom Balkon hinunter. Über zusammengesteckte Leitern wurde das Feuer gelöscht. Der Blumenkasten war so weit heruntergebrannt, dass sich nicht mehr sagen ließ, wie sich das Feuer entzündet hatte, berichtet Michael Bruckhausen.

Hirsch geriet in Schleusenkammer

Den kuriosesten Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Hünxe in 2020 gab es am 15. November, wie Pressesprecher Jan Makosch berichtet. An dem Tag wurde die Einheit Hünxe zur Schleusenanlage am Wesel-Datteln-Kanal alarmiert. Ein Hirsch war in die Schleusenkammer geraten und schwamm dort herum. Nachdem der Schiffsverkehr eingestellt worden war, konnte die Feuerwehr dem Tier mit dem Boot den richtigen Weg zeigen und den Hirsch aus der Schleusenkammer begleiten. Am Ende gelang es ihm, den Kanal an einer günstigen Stelle selbstständig zu verlassen. Danach lief der Hirsch auf eine Wiese und verschwand.

Ein „ungewöhnliches Wochenende“ gab es für die Feuerwehr Hünxe laut Makosch vom 12. bis 14. Juni. An diesem Wochenende rückten die Einheiten zu insgesamt sechs Einsätzen aus. Für eine mittelgroße Freiwillige Feuerwehr käme ein solches Einsatzaufkommen an einem Wochenende eher seltener vor, so der Pressesprecher.