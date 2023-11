Voerde Ende für den 165-Meter-Koloss: Der Kühlturm von Voerde wird gesprengt. Warum das an einem Sonntag sein muss und wo die Sperrzone liegt.

Am ersten Advent ( Sonntag, 3. Dezember ) kommt es auf dem alten Kraftwerksgelände in Möllen zum großen Knall.

) kommt es auf dem alten Kraftwerksgelände in Möllen zum großen Knall. Die Sprengung des Kühlturms ist für 11 Uhr geplant.

geplant. Das Umfeld des Geländes ist weiträumig abgesperrt. Mehrere Straßen sind für den Verkehr nicht passierbar.

Das Betreten der Sperrzone ist ab 9 Uhr bis voraussichtlich 13 Uhr untersagt.

2017 gingen an der Frankfurter Straße 430 in Möllen für immer die Lichter aus: Das von der Steag betriebene Steinkohlekraftwerk wurde vom Netz genommen. 47 Jahre lang war auf dem rund 60 Hektar großen Industriegelände mit dem fossilen Brennstoff Strom erzeugt worden – die angestrebte Energiewende mit der Abkehr von klimaschädlichen Energiequellen führte zum Aus.

Fast sechseinhalb Jahre tat sich am früheren Kraftwerksstandort sichtbar wenig. In diesem Sommer dann fiel der Startschuss für den aufwendigen Rückbau der alten Anlagen, bei dem am kommenden Sonntag, 3. Dezember, die wohl spektakulärste Maßnahme wartet: Der Kühlturm wird gesprengt. Die wichtigsten Infos und Hintergründe zu der Sprengung fassen wir in diesem Blog zusammen.

17.50 Uhr: NRZ-Leserinnen und -Leser erinnern sich: „Die Wolkenmaschine meiner Kindheit“

„Wolkenmaschine“ oder auch beliebtes Fotomotiv: Mit dem Kühlturm verbinden die Menschen in Voerde zum Teil emotionale Geschichten – es gibt aber auch andere Stimmen. Wir haben die Menschen nach ihren Geschichten gefragt.

Mittwoch, 15 Uhr: Sperrzone betrifft auch viel befahrene Frankfurter Straße in Möllen

Teile der Frankfurter Straße und der Rahmstraße sowie die Straßen „Am Bahndamm“ und „Auf der Horst“ werden am Sonntag, 3. Dezember, zwischen 9 und voraussichtlich 13 Uhr für den Verkehr nicht passierbar sein. Ein Park- und Halteverbot gilt in dem Zeitraum entlang der Friedrichstraße. Die Sperrzone im Überblick:

Dienstag, 15.20 Uhr: Andre Stepper schaut sich Kühlturm-Sprengung vom Balkon aus an

Für viele Menschen in Voerde gehört die weithin sichtbare Industriekulisse inklusive des Kühlturms einfach zu Voerde dazu. Bei nicht wenigen kommt deshalb auch ein Stück Wehmut auf, wenn sie an die anstehende Sprengung denken. Einer von ihnen ist Andre Stepper aus dem benachbarten Eppinghoven, der in Voerde zwei Edeka-Märkte betreibt.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Kühlturm-Sprengung

Wann beginnt die Sprengung des Kühlturms in Voerde?

Die Sprengung des Kühlturms ist für Sonntag, 3. Dezember 2023, um 11 Uhr geplant.

Welche Ausmaße hat der Turm im Kraftwerk Voerde?

Der Kühlturm in Voerde ist 165 Meter hoch und misst an der breitesten Stelle einen Durchmesser von 120 Metern und an der schmalsten immerhin noch von 80 Metern.

Wie viel Material fällt bei der Sprengung am Sonntag an?

Bei der Sprengung entstehen rund 25.000 Tonnen Bauschutt.

Warum findet die Sprengung ausgerechnet an einem Sonntag (1. Advent) statt?

Während der Sprengung wird eine Vielzahl von Akteuren im Einsatz sein, die es „unter einen Hut“ zu bringen gilt: neben Mitarbeitern von RWE, der das Gelände gehört, auch Mitglieder der Einsatzleitung, Absperrposten, Mitarbeiter des Rückbauunternehmens und der Sprengfirma sowie Vertreter der beteiligten Behörden. Allein die Stadt Voerde ist mit etwa 40 Mitarbeitern vor Ort. Der 3. Dezember – ein Sonntag – war der einzige Termin, an dem alle Beteiligten können, wie RWE-Sprecher Olaf Winter erläutert: „Wir hatten keine Alternative.“ Hinzu kommt, dass die werktags viel befahrene Frankfurter Straße, die im Bereich des Kraftwerksgeländes gesperrt sein wird, an einem Sonntag weniger frequentiert ist.

