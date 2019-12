Kreisverkehr Voerde ist bis zum Weihnachtsmarkt nicht fertig

Die Hoffnung, dass der Umbau der ehemaligen Kreuzung Dinslakener Straße (K17)/Steinstraße zu einem Kreisverkehr noch vor dem am kommenden Freitag, 13. Dezember, beginnenden Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Haus Voerde fertig gestellt und damit für den Verkehr freigegeben wird, erfüllt sich für Stefan Schmitz, den Vorsitzenden des gleichnamigen veranstaltenden Vereins, nicht. Zwar wird, wenn das Wetter mitspielt, bis Freitag die endgültige Deckschicht aufgetragen sein, wie Nicole Johann, Erste und Technische Beigeordnete der Stadt Voerde, am Montag auf Nachfrage der NRZ erklärte, die Baustellenampel aber bleibe danach zunächst weiter stehen. Grund: In der nächsten Woche müssten im Zuge der in der Hand des Kreises Wesel als Straßenbaulastträger liegenden Baumaßnahme noch Restarbeiten vorgenommen werden.

Angesichts der langen Wartezeiten vor der Einfahrt in die Kreisverkehr-Baustelle und der Rückstaus befürchtet Stefan Schmitz, dass während des dreitägigen Weihnachtsmarktes, zu dem wieder viele Besucher erwartet werden, ein mögliches Verkehrschaos entstehen könnte. Die Baustellenampel im Falle der rechtzeitig zu Beginn des Budenzaubers aufgebrachten Deckschicht temporär in der Zeit der Veranstaltung abzubauen, schließt die Beigeordnete Nicole Johann aufgrund der dadurch entstehenden Kosten aus. Sie appelliert indes, den Bereich zu meiden, alternativ mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad anzureisen.

Die gute Nachricht: Das Ziel sei, dass der neue Kreisel vor Weihnachten für den Verkehr freigegeben werden soll, kündigte Johann an. (P.K.)