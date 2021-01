Kreis Wesel versendet Informationsschreiben zur Impfung

Kreis Wesel. 36.000 Briefe hat der Kreis Wesel gedruckt und verschickt. Die Termine werden ab dem 25. Januar vergeben, am 1. Februar beginnen die Impfungen.

Ein Schreiben von der Kreisverwaltung landen in diesen Tagen in den Briefkästen von Senioren. Wie der Kreis gestern mitteilte, wird allen Bürgerinnen und Bürgern, die 80 Jahre oder älter sind, ein Schreiben zum Impfstart am 1. Februar übersendet. Der Brief enthält ein Informationsschreiben des NRW-Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann sowie ein Begleitschreiben des Landrats Ingo Brohl.

In Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) in Kamp-Lintfort hat der Kreis Wesel rund 36.000 Briefe gedruckt, kuvertiert und am Montag, 18. Januar, verschickt. Die Briefe werden im Laufe der Woche ankommen.

Wie die Stadt Dinslaken berichtet, bestehe gegebenenfalls die Möglichkeit, dass die Krankenkasse die Kosten für die Fahrt der betroffenen Bürgerinnen und Bürger zum Impfzentrum in Wesel übernimmt, sofern der Hausarzt die Notwendigkeit attestiert.

Im Impfzentrum werden nur Personen gegen das Coronavirus geimpft, die einen Termin vereinbart haben. Die Terminvergabe beginnt ab Montag, 25. Januar, unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 116 117 01 (täglich von 8 bis 22 Uhr) oder online unter www.116117.de. Das Impfzentrum des Kreises Wesel befindet sich in der Niederrheinhalle in Wesel, An de Tent 1.