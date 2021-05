Wird Wölfin "Gloria" abgeschossen? Entscheidung vor Gericht

Der Wolf ist in Deutschland wieder sehr verbreitet. Das sorgt für viel Angst bei den Deutschen. Alles was man über Wölfe wissen muss, sehen Sie im Video.

Kreis Wesel/Düsseldorf. Ein Schäfer aus Hünxe klagt nach mehreren Verlusten von Tieren auf die Entnahme von Wölfin Gloria. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf entscheidet.

Wölfin „Gloria“ strapaziert am Niederrhein die Nerven der Weidetierhalter.

Die Wölfin soll bereits zwischen 92 und 140 Weidetiere am Niederrhein gerissen haben.

Nun hat ein Hünxer Schäfer den Abschuss der Wölfin beantragt. Die Justiz hat das letzte Wort.

Wieder einmal ist Niederrhein-Wölfin "Gloria" ein Fall für die Justiz.Weil ein Schäfer aus Hünxe in den vergangenen Jahren immer wieder Tiere durch Risse von Gloria verlor, klagt dieser nun auf Entnahme der Wölfin.

Auch andere Schäfer und Hofbesitzer mussten bereits Bekanntschaft mit der Wölfin machen: In jüngerer Vergangenheit kam es in Schermbeck, Hünxe und Dinslaken zu mehreren Schafs- und Nutztierrissen.

Die angebliche Wölfin „Gloria“, die Jägerin Sabine Baschke vor knapp zwei Jahren im Wald bei Hünxe fotografierte. Foto: Sabine Baschke / dpa

Schon lange brennt ein Streit zwischen den Betroffenen von Wolfsangriffen und Tierschützern über den richtigen Herdenschutz und den Umgang mit Gloria und ihrer Wolfsfamilie. Schäfer und Tierbesitzer sehen in Gloria eine sehr auffällige Wölfin,

Wölfin "Gloria": Düsseldorfer Gericht entscheidet über Abschuss

Vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf soll nun entschieden werden, ob eine Genehmigung zur Tötung von Gloria erteilt werden kann. In Deutschland zählen Wölfe zu den streng zu schützenden Tierarten. Prinzipiell ist eine Tötung verboten. Nur in Ausnahmefällen lassen das nationale und europäische Artenschutzrecht eine Tötung der vom Aussterben bedrohten Tiere zu.

Ob eine Ausnahme vorliegt, muss nun das Verwaltungsgericht in Düsseldorf entscheiden. Die mündliche Verhandlung ist für Donnerstag (6. Mai, 9.30 Uhr) anberaumt.

