Dinslaken/Kreis Wesel. Die beiden Krankenhäuser in Dinslaken sind für Patienten mit Corona-Infektionen gewappnet. So gehen sie mit möglichen Verdachtsfällen um.

Das Corona-Virus hat den Kreis Wesel erreicht – auch die Menschen und Institutionen im Kreis Wesel bereiten sich vor. Beide Krankenhäuser in Dinslaken haben heute Konferenzen zum Umgang mit Corona, der Kreis Wesel hat für morgen einen Koordinierungskreis einberufen. Bisher gebe es noch keinen Corona-Fall im Kreis Wesel.

Menschen wollen sich testen lassen

In den Krankenhäusern melden sich zunehmend Menschen, die verunsichert sind und sich auf das Corona-Virus (SARS-CoV-2) testen lassen wollen, so die Krankenhäuser des GFO-Verbundes, zu dem auch das St. Vinzenz Hospital Dinslaken gehört. Die Kliniken seien gut auf Infektionskrankheiten vorbereitet, der GFO-Verbund verfüge über professionell aufgestellten Zentralbereich Hygiene und Infektiologie und befinde sich im ständigen Austausch mit dem Robert-Koch-Institut (RKI). Für jedes GFO-Krankenhaus gebe es regelmäßige Task Force-Sitzungen zum Thema „Infektionskrankheiten“, die Mitarbeiter würden zudem regelmäßig geschult.

Weil abzusehen war, dass das Virus näher rücke, hat sich das St. Vinzenz-Hospital frühzeitig mit Atemschutzmasken und Schutzkleidung für das Personal ausgerüstet, so Matthias Ruß, Sprecher des Hospitals. Durch den Ausbau des Krankenhauses verfüge dieses nun über fünf Stationen, die in kürzester Zeit in Isolierstationen umgewandelt werden könnten.

Richtlinienpläne nochmals aufgefrischt

Auch das evangelische Krankenhaus Dinslaken hält generell Ausrüstung und Fachpersonal für den Fall der Fälle vor. „Wir sind immer auf solche Fälle vorbereitet“, so Dr. Stefan Simon, Hygienebeauftragter des Klinikverbundes Evangelisches Klinikum Niederrhein, dem das Krankenhaus in Dinslaken angehört. Die entsprechenden Richtlinienpläne seien vorhanden und den Mitarbeitern aus aktuellem Anlass bei einer Sitzung nochmals ins Gedächtnis gerufen worden.

Bei den Anmeldung in der Notaufnahme werde die erste Einschätzung des Patienten vorgenommen. „Haben Sie Kontakt zu Risikogebieten gehabt oder zu jemandem der aus Risikogebieten kam?“ Wenn ein Patient diese Fragen beim ersten Kontakt bejaht und entsprechende Symptome zeige, werde er in einen separaten Bereich der Notaufnahme geführt, ein Arzt werde hinzu gebeten und die Diagnostik veranlasst. Dabei werde nicht nur auf Corona sondern auch auf andere Atemwegserkrankungen getestet. Sollte sich ein Corona-Verdacht bestätigen, stünden auch in Dinslaken Isolierzimmer mit spezieller Belüftung zur Verfügung.

Verstärkte Nachfrage nach Atemschutzmasken und Hygienereiniger

Seit es Corona gibt, decken sich die Menschen in Dinslaken mit Mundschutz und Hygienereiniger für die Hände ein, berichtet Werner Heuking, Inhaber dreier Apotheken in Dinslaken und Sprecher des Apothekerverbands Nordrhein. Fünf bis zehn der kleinen Handhygiene-Fläschchen habe er zuvor im Monat verkauft, nun seien es 50 bis 100. Der hochwertigere Mundhygieneschutz sei ausverkauft, der preiswertere noch vorhanden. Dieser tauge auf jeden Fall dazu, dass man sich nicht selber aus Versehen in den Mund fasse.

Atemschutzmasken werden derzeit im Kreis Wesel knapp. Foto: Georg Wendt / dpa

Denn um eine Infektion zu vermeiden, sei es am allerwichtigsten, sich die möglichen Infektionswege bewusst zu machen und zu beachten: Das Virus könne nicht nur über Tröpfchen sondern auch über Flächen übertragen werden - Türklinken also, Bänder an Rolltreppen – „und wenn ich Tomaten aus China gekauft habe, weiß ich auch nicht, wer die zuvor angefasst hat“, so Heuking. Auch Matthias Ruß ruft zu Hygienemaßnahmen auf, die auch bei Grippewellen Standard sein sollten: In die Armbeuge statt in die Hand husten etwa. Und er warnt, nicht in Panik zu verfallen: An der normalen Grippe würden jährlich 20.000 Menschen in Deutschland sterben.