Wenn die hohe Politik zu Besuch kommt, werden gemeinhin Kaffee und Plätzchen serviert. Kaffee gab es auch am Mittwoch, als Thomas Kutschaty, Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag und ehemaliger NRW-Justizminister, sowie Stefan Zimkeit, SPD-Landtagsabgeordneter für Dinslaken und Oberhausen, der Polizeiwache Dinslaken einen Besuch abstatteten. Aber als Beilage gab es bittere Zahlen - und eine deutliche Ansage.

Immer mehr Anzeigen wegen Widerstands gegen Beamte

Über die Arbeitsbedingungen der Polizei vor Ort wollten sich die Landespolitiker unter anderem informieren – und bekamen diese auch in Form einer Statistik zu Übergriffen auf Polizisten verdeutlicht. Die Strafanzeigen wegen des tätlichen Widerstands gegen Polizeibeamte im Kreis Wesel sind von 97 im Jahr 2015 auf 125 im Jahr 2018 gestiegen. Im September 2019 lag die Zahl bereits bei 123 Strafanzeigen – und drei Monate fehlen noch in der Statistik.

Was ebenfalls fehlt sind Polizeibeamte: 51 Kräfte weniger als 2014 seien vorhanden. Beides hat Auswirkungen auf die Arbeit der Polizei und auch auf das Sicherheitsempfinden der Bürger.

Noch häufiger als dass sie angegriffen werden, werden Polizisten im Dienst und auch in Sozialen Medien beleidigt. Der Landrat legt Wert darauf, dass so etwas angezeigt wird. Nicht immer schlagen sich Beleidigungen oder Widerstand gegen die Polizei in entsprechenden Verurteilungen nieder, so die Beamten. Der Betrunkene, der nachts gegenüber der Polizei ausfällig werde, trete „geschniegelt und gestriegelt“ vor Gericht auf und erwecke beim Richter oft den Eindruck von Harmlosigkeit, kritisiert ein Beamter.

Wenn die Polizei plötzlich in der Unterzahl ist

Ein Polizeibeamter berichtet aus dem Alltag: Ein schwerer Unfall, neulich auf der Karl-Heinz-Klingen-Straße. Ein Auto ist bei Rot über die Ampel gefahren. „Innerhalb kürzester Zeit waren mehrere Familienangehörige des Verursachers da, störten und mischten sich in die Unfallaufnahme ein.“ Auf den Platzverweis, den der Kollege erteilte, folgte als Reaktion eine üble Beleidigung. Die Beamten sind einer solchen Situation schnell in der Unterzahl und müssen Verstärkung anfordern. Anders als in Großstädten könne diese aber im ländlichen Raum nicht immer so schnell und so zahlreich vor Ort sein.

Besonders krass war das bei einem Einsatz an Halloween in Wesel. „Wir wurden aufs übelste beleidigt“, berichtet einer der Beamten, „und mussten uns aus einsatztaktischen Gründen erstmal zurückziehen.“ In seiner Dienstgruppe wurde der Einsatz anschließend thematisiert. „Wir lassen uns nicht beleidigen“, war die ganz deutliche Ansage. „Wir erlangen unseren Respekt nur dadurch zurück, dass wir jeden kleinsten Vorfall zur Anzeige bringen“. Wenn die Polizei Beleidigungen nicht ahnde, möglicherweise auch mit der Befürchtung im Hinterkopf, dass da „sowieso nichts bei rumkommt“, dann wird der Respekt gegenüber der Polizei immer mehr verlieren“.

„Vielen Dank, dass Sie für unsere Sicherheit den Kopf hinhalten“

Beim Landrat, dem die Polizei im Kreis Wesel untersteht, laufen die Beamten damit offene Türen ein. Auch Zimkeit fand: „Das muss auf jeden Fall strafrechtlich verfolgt werden.“ Die Arbeit der Polizei werde „von vielen als zu selbstverständlich wahrgenommen“ fand Kutschaty. Das Beamte respektlos behandelt würden „das darf nicht sein“. Er schloss mit den Worten: „Vielen Dank, dass Sie für uns, für unsere Sicherheit den Kopf hinhalten.“