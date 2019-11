Kita-Neubau in Voerde-Friedrichsfeld wird später fertig

Noch in diesem Jahr, unmittelbar nach der im laufenden Monat angepeilten Fertigstellung des Neubaus sollten die künftigen Nutzer in die neue Kindertagesstätte der Caritas in Friedrichsfeld an der Kastanienallee/Ecke Grenzweg ziehen. Doch daraus wird nichts. Grund seien Termin- und Lieferschwierigkeiten der beauftragten Firmen, wie Nicole Johann auf Nachfrage der NRZ erläuterte. Als neues Einzugsdatum steht nun der 1. Februar 2020 und die Erste und Technische Beigeordnete der Stadt gibt sich zuversichtlich, dass der Termin am Ende auch zu halten sein wird. Insgesamt laufe es auf der Baustelle „sehr, sehr gut“.

Michael van Meerbeck, Direktor des Caritasverbandes Dinslaken-Wesel, sieht aktuell keinen Grund für einen Zeitdruck, möglichst schnell in die neue Kita umziehen zu müssen. Die Einrichtung sei im Interimsgebäude am Gymnasium in Friedrichsfeld gut untergebracht und gut aufgehoben. Van Meerbeck möchte, dass die Kinder nicht „rüber hetzen“ müssen, sondern „in Ruhe“ ankommen können – und dies, wenn alles fertig ist. So wird die neue, für vier Gruppen ausgelegte Kita, für die vor einem Jahr mit dem ersten Spatenstich der offizielle Startschuss erfolgte, auch erst einige Zeit nach der anvisierten Inbetriebnahme am 1. Februar 2020 mit einem kleinen Fest eingeweiht, wie van Meerbeck ankündigt. (P.K.)