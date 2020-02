Kinder bauen Nistkästen für ihr Schulgelände in Bruckhausen

In der Klasse 4A der Grundschule Bruckhausen wird an diesem Morgen fleißig gebohrt, geschraubt und gestrichen. Auf den Tischen liegen 18 Millimeter dicke Massivholzbretter, kleine Schrauben und Bauanleitungen des Nabu. Auch Farbe und Pinsel stehen schon bereit. Zusammen mit Vertretern des Vereins „Hünxe summt“ und Katharina Bardenheuer, Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Hünxe, bauen die 24 Schüler und Schülerinnen unter Anleitung Nistkästen, oder wie es beim Nabu genauer heißt: Höhlenbrüter-Kästen.

„Durch die Aktion sollen die Jungen und Mädchen für den Artenschutz sensibilisiert werden“, sagt Bardenheuer. „Außerdem soll so schonend gegen den Eichenprozessionsspinner vorgegangen werden, denn die Nistkästen werden anschließend auf dem Schulgelände installiert.“ Darüber freut sich auch Schulleiterin Barbara Kehr: „Frau Bardenheuer rief mich an und hat uns das Projekt mit Ursprung in den Niederlanden vorgestellt.“

Meisen sollen in den Nistkästen ein Zuhause finden

Meisen sollen in den Nistkästen ein Zuhause finden und die Raupen des Schädlings bekämpfen. Denn der Eichenprozessionsspinner trieb im letzten Jahr auch in den Bäumen aut dem Schulhof Richtung Kindergarten sein „Unwesen“, wie Kehr berichtet. „Viele Bäume waren befallen, mehrmals mussten Mitarbeiter der Gemeinde mit dem Sprühgerät kommen.“ Sie und ihr Kollegium seien dankbar für das Projekt, „denn wir sind viel in der Natur unterwegs.“ Mit einer Kräuterpädagogin ernteten die Kinder etwa im eigenen Schulkräutergarten.

Inzwischen nehmen die sechs Nistkästen immer mehr Gestalt an – dank tatkräftiger Mithilfe des Vereins „Hünxe summt“. Sie habe mit dem 2. Vorsitzenden Benedikt Lechtenberg gesprochen. „Die haben Ahnung, wie man Nistkästen baut und sofort zugesagt“, freut sich Katharina Bardenheuer. Auch die Zusammenarbeit mit den drei Grundschulen im Gemeindegebiet funktioniere prima. „Im vergangenen November waren wir bereits in Drevenack, jetzt sind wir in Bruckhausen, mit Hünxe müssen wir uns noch abstimmen“, so Lechtenberg.

Die Gemeinde Hünxe besorgte das Material

Das gesamte Material habe die Gemeinde besorgt, „die Manpower kommt vom Verein“, sagen Vorsitzender Max Kapalla und Schatzmeister Holger Jaensch. Sie helfen den Kindern dabei, die geleimten, vorgebohrten Holzbretter aus dem Bausatz zu verschrauben. Etwa 60 Minuten, eine gute Schulstunde, dauert es in etwa, bis ein Nistkasten mit Dach, Ein- und Ausflugsloch sowie Befestigungslatte fertig ist. Alle sechs werden innerhalb der Vierergruppen noch bunt angemalt, die Kinder schreiben ihre Namen darauf – fertig! „Eine willkommene Abwechslung zum Unterricht und eine Schärfung für das Bewusstsein zu Hause“, sagen die Organisatoren. Vogel- und Insektenschutz werde so den Viertklässlern näher gebracht. Die sechs Nistkästen sollen bis Ende des Monats rund um die Schule aufgehängt werden.

Auch das nächste Projekt von „Hünxe summt“ steht schon fest. „Wir möchten von der Gemeinde eine Fläche vor dem Rathaus zugewiesen bekommen, um Stauden für Blühstreifen anzupflanzen“, sagt Benedikt Lechtenberg. „Und wir brauchen Insektenhotels“, ergänzt Barbara Kehr. – Max Kapalla lächelt: „Wir haben Bausätze dafür!“