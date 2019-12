Dinslaken. Ausgewählte Fördervereine aus Dinslaken, Voerde und Hünxe werden vorgestellt. Heute: Der Förderverein „Kind im Mittelpunkt“ (KIM) aus Dinslaken.

KIM aus Dinslaken will Ängste vor dem Krankenhaus abbauen

Kindern eine Freude bereiten, ihnen die Angst nehmen in einer für sie schweren Situation – das haben sich die rund 100 Mitglieder von KIM (Kind im Mittelpunkt) auf die Fahnen geschrieben. Gegründet wurde der Verein im Jahr 2000.

Seine Mitglieder unterstützen und fördern die Abteilung Kinder- und Jugendmedizin im St. Vinzenz-Hospital. Eine der größten Herausforderungen in ihrer 20-jährigen Geschichte war wohl die Crowdfunding-Aktion in diesem Jahr.

„Wir haben bis zuletzt gezittert, ob das Geld auch zusammenkommt“

Pünktlich zum 50. Geburtstag der Kinderstation sollte ein neuer Transport-Inkubator für Säuglinge angeschafft werden. Der alte war inzwischen in die Jahre gekommen. Doch solch ein Inkubator kostet rund 100.000 Euro.

Die Hälfte davon brachte das Krankenhaus auf, die andere Hälfte wollte KIM übernehmen. „Wir haben bis zuletzt gezittert, ob das Geld auch zusammenkommt“, erzählt Kerstin Lammert, Vorsitzendes bei KIM. Doch es hat geklappt; spendenwillige Menschen, Vereine und Institutionen erwärmten sich für die Idee und öffneten ihre Geldbörsen.

KIM ist eher für die kleinen und größeren „Nebensächlichkeiten“ zuständig

Eigentlich sorgt KIM nicht für die medizinischen Geräte, der Verein ist eher für die kleinen und größeren „Nebensächlichkeiten“ der Kinderabteilung zuständig. Für Wünsche, die sonst nicht erfüllt werden im normalen Klinikalltag, aber wichtig sind für die Seele der Kinder. Dazu gehören neues Spielmaterial, die Unterstützung der Erzieherinnen.

Es wurden aber auch Beistellbettchen, Kinderwagen und Neugeborenenschlafsäcke angeschafft. Und die Zimmer in abenteuerliche Orte verwandelt, in einen Dschungel, das Weltall und vieles mehr. Also alles, um den Aufenthalt für Kinder im Krankenhaus so schön wie möglich zu gestalten.

Ziel: Komfort für Mütter oder andere Begleitpersonen schaffen

Auch das Sozialpädiatrische Zentrum des Krankenhauses wird vom Verein unterstützt. Weitere Ziele sind, den Komfort für die Mütter oder andere Begleitpersonen zu schaffen, welche zusammen mit den Kindern stationär aufgenommen werden.

Es gilt Barrieren und Ängste vor dem Krankenhaus abzubauen – durch Feste und Vorträge. Und nicht zuletzt Kontakte herzustellen zwischen dem medizinischen Personal und den Eltern. So trägt auch KIM dazu bei, die Kinderstation in Dinslaken zu erhalten und dank des Transport-Inkubators auch die Frühchenstation.