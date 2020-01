Dinslaken. Jugendliche können Ideen bei der Sitzung des Kinder- und Jugendparlaments einbringen. Gesprochen wird diesmal vor allem über Umwelt und Verkehr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

KiJuPa Dinslaken diskutiert über Themen Umwelt und Verkehr

Das Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) der Stadt Dinslaken lädt alle Kinder und Jugendlichen, die in Dinslaken wohnen, zur weiterführenden Schule gehen oder hier eine Ausbildung machen, zu seiner Sitzung am Donnerstag, 30. Januar, ein. Sie beginnt um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses am Platz d’Agen.

Die Jugendlichen können heute über mehrere Vorlagen für Empfehlungen abstimmen. Das bedeutet, alle können mitentscheiden, ob Anregungen an den Bürgermeister weitergegeben werden. Auf der Tagesordnung stehen insbesondere Umwelt- und Verkehrsthemen.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit liegen KiJuPa-Mitgliedern sehr am Herzen

„Uns liegen Umweltschutz und Nachhaltigkeit sehr am Herzen“, sagt die KiJuPa-Vorsitzende Miriam Terweiden. So befassen sich die Empfehlungen zum einen mit der Mülltrennung an Schulen. „Viele Schüler lernen gar nicht erst, wie man Müll trennt“, erzählt Terweiden, „und oftmals wird die Mülltrennung nicht konsequent eingehalten.“ Terweiden könnte sich vorstellen, dass zusätzliche Mülltüten für Putzfrauen und Mülleimer in den Klassenräumen die Situation verbessern könnten – und das mit recht wenig Aufwand.

Zum anderen wird das Aufstellen von weiteren Mülleimern an der Karl-Heinz-Klingen-Straße angesprochen. Hier sehen die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments ein erhöhtes Müllaufkommen. Miriam Terweiden denkt, dass die McDonalds-Filiale oder die nahe gelegene KuKa die Quelle für diesen Müll sein könnten. Mit zusätzlichen Mülleimern könne das Problem hier gelöst werden, schlägt deshalb das KiJuPa vor.

Diskussion zu Zentralheizungen an Schulen

Außerdem werden die Heizungsanlagen in Schulen ein Thema bei der Sitzung sein. „Uns Schülern fällt oft auf, dass Heizungen in der Schule im Sommer an und im Winter aus sind. Die Zentralheizungen verursachen im Winter teilweise kalte oder überhitzte Räume“, sagt Terweiden. Das schade der Umwelt und dem Lernklima.

Ebenso diskutieren alle, ob die Einrichtung einer Gelbphase an allen Fußgänger- und Radfahrerampeln im Stadtgebiet sinnvoll ist.

Vertreter für den Agenda-Rat der Stadt wird gewählt

Weiterhin stehen die Jahresplanung des KiJuPas auf der Tagesordnung sowie Berichte zu den verschiedenen Themengebieten. Zudem wird ein Vertreter für den Agenda-Rat der Stadt Dinslaken gewählt.

Das KiJuPa ist ein Beteiligungsgremium. Alle Kinder und Jugendlichen können sich mit ihren Ideen, Vorschlägen und Kritik an dieses Gremium wenden, ohne Mitglied sein zu müssen. Eine Mitgliedschaft im KiJuPa ist natürlich aber immer möglich. Voraussetzungen dafür sind, dass die Interessierten mindestens die 5. Klasse besuchen und maximal 20 Jahre alt sind. Zudem müssen die Mitglieder entweder in Dinslaken wohnen oder aber hier zur Schule gehen beziehungsweise eine Ausbildung in der Stadt absolvieren.

>> Hier gibt’s mehr Informationen zum Kinder- und Jugendparlament der Stadt Dinslaken: www.kijupa-dinslaken.de, www.instagram.com/kijupadin sowie www.facebook.de/kijupadin.