KG „We sind wer dor“ stellt Prinzenpaar für Dinslaken vor

Um Punkt 20.11 Uhr tönt das Lied der KG „We sind wer dor“ durch den Saal des Gasthaus Möllen. „Ja wie in jedem Jahr ist Eppinghoven da“, klingt es über die Köpfe der zahlreichen Gäste hinweg, die zur Sessionseröffnung der Jecken gekommen sind.

Die bekommen ein Bühnenprogramm serviert, das kaum Zeit lässt, mal an den Tischen im Saal Platz zu nehmen. Schon beim Auftritt der Fünkchen und Mini-Fünkchen, den Tanzgarden der Eppinghovener Karnevalisten, stehen die ersten Besucher auf den Stühlen und klatschen den Takt der im neuen Klanggewand daherkommenden Karnevalsmelodien mit, zu denen die Tanzgarden über die Bühne fegen. Natürlich gibt es dafür direkt die erste Rakete des Abends.

Eppinghovener Karnevalisten stellen das Stadtprinzenpaar

Die meisten der Gäste sind aber vor allem auf einen bestimmten Höhepunkt gespannt: Die Vorstellung des neuen Prinzenpaares der Eppinghovener Karnevalisten. Die stellen nämlich in der neuen Session, gemäß der Dinslakener Tradition, das Stadtprinzenpaar. „Die beiden sind noch Karnevalsneulinge, also unterstützt sie heute kräftig“, ruft Anja Kebaier, die Vorsitzende der KG „We sind wer dor“ von der Bühne, dann stellen die Jecken ihre neuen Tollitäten vor. Prinz Basti I. (bürgerlich Sebastian Böhlendorff) wurde in Berlin-Charlottenburg geboren. Als Neunjähriger kam er mit seiner Familie nach Dinslaken und lebt mittlerweile in Eppinghoven. Zum Karneval kam er dabei über seinen Bruder Flo, der in der Session 2008/2009 als Prinz auf dem Eppinghovener Narrenthron saß.

Die ehemalige Prinzessin der Eppinghovener Jecken, Elli I., gibt ihre Amtsinsignien an ihre Nachfolgerin Sandra I. weiter. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

An seiner Seite hat er für diese Session als Mitregentin Sandra I. (Huthmacher), die ihm auch im bürgerlichen Leben zur Seite steht, erkoren. Denn seit 2017 sind die in Dorsten geborene neue Stadtprinzessin und ihr Prinz auch im bürgerlichen Leben ein Paar und leben zusammen mit ihren beiden Katzen im Eppinghoven. „Eins können wir den beiden schon versprechen: Sie werden eine schöne Zeit haben, die sie nie vergessen werden!“, heißt es von Seiten der beiden Sitzungspräsidenten Kay Rickert und Rainer Droese auf der Bühne.

Sessionsmotto bezieht die Herkunft des neuen Stadtprinzenpaars mit ein

Auch das neue Stadtprinzenpaar verkündet, dass sie sich schon auf die gemeinsame Zeit mit den Dinslakener Jecken und besonders mit ihren Eppinghovener Karnevalisten freuen. Das Sessionsmotto der Eppinghovener bezieht die Herkunft des neuen Stadtprinzenpaars direkt mit ein: „Ob von der Lippe, Rotbach oder Spree, wir feiern Karneval, Olé!“, lautet der Spruch, mit dem die Eppinghovener Jecken in die neue Session ziehen.

Doch bevor die neuen Tollitäten ins Amt eingeführt werden können, muss natürlich ihre Vorgängerin verabschiedet werden. Prinzessin Elli I. (Dickmann) übergibt ihre Amtsinsignien an das neue Prinzenpaar. „Vielen Dank für das tolle Jahr mit dir“, sagte Anja Kebaier zur scheidenden Regentin. „Elli strahlt Toleranz aus – nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern auch mit ihrem Herzen“, sagt die Vorsitzende der Eppinghovener Jecken weiter. „Ich verneige mich vor dir!“

Abgerundet wird das Programm durch Auftritte von Stimmungssängerin Jessi, die das närrische Publikum im Gasthaus Möllen mit Liedern wie „Himmelblaue Augen“ und „Achterbahn“ in beste Feierlaune bringt, und Tanzmariechen Miriam, die mit ihrer Choreographie das Publikum begeistert. Dann feiert man das neue Stadtprinzenpaar bis in die späten Abendstunden.