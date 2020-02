Kein alltägliches Konzert in Hünxe

Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Kirchenkonzert so ausverkauft ist, dass Interessierte an der Tür abgewiesen werden müssen. Aber was war am Sonntag in St. Albertus Magnus schon alltäglich? Hans Dieter Rohde, Chordirektor ADC, feierte voller Dankbarkeit sein 50-jähriges Chorleiterjubiläum. Sein Geschenk an sich und alle anderen war ein geistliches Konzert mit fünf Chören, einem Streichquartett und zwei Organisten.

Und hätte nicht dieser Anlass und die bewegende und exzellent aufgeführte Musik nicht allein für genug Emotionen gesorgt, kam als freudiges Ereignis noch das 50. Jubiläum als Chorleiter des Gemischten Chors Bucholtwelmen dazu, aber auch als Wermutstropfen die Ankündigung des MGV „Eintracht“ Voerde 1884 und des Quartettvereins Hiesfeld 1932, Ade zu sagen, wenn es am schönsten ist. Es war ein wahrlich bewegender Abend.

Instrumentaler Auftakt

Ein Abend, dem zunächst das gesprochene Wort dem gesungenen vorangestellt war. Nach dem instrumentalem Auftakt – Dr. Thomas Harnath spielte Hans André Stamms moderne Suite für Orgel – würdigten Pfarrer Johannes Werges, Rainer Quik vom Quartettverein Hiesfeld und die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik den Jubilar. „Danke, dass du mit deinen Chören das Leben feierst“, so Werges, „das Leben mit Gott“.

Chorleiter Hans Dieter Rohde. Foto: Jochen Emde / FUNKE Foto Services

Hans Dieter Rohde sprach nicht direkt zu den Anwesenden, er bedankte sich schriftlich im Konzertprogramm bei den Gästen, den Sängerinnen und Sängern. Seine Sprache ist die Musik. Und so ließ er es sich nicht nehmen, das Titel gebende „Dank sei dir, Herr“ von Georg Friedrich Händel selbst als Solist zu singen – obwohl er sich als Tenor schon vor ein paar Jahren von der Konzertbühne zurückgezogen hat.

Stilistische Vielfalt zwischen Gospel und Cherubini

Er erlebe das Jubiläum „in tiefer Dankbarkeit vor meinem Schöpfer, der mir diese Gabe geschenkt hat“, so Rohde im Programm. Entsprechend war es ihm ein Bedürfnis, das Konzert zu seinen Ehren als Dankesfeier Gott zu Ehren zu begehen.

An Vokalstücken für einen solchen Anlass fehlt es ja nun einmal nicht. Der Gemischte Chor Bucholtwelmen sang Mozarts „Ave verum“ zur Begleitung des Streichseptetts unter der Leitung von Elke Lindner und der Orgelbegleitung von Hans Dieter Rohdes Sohn Marco. Der Frauenchor Drevenack bot stilistische Vielfalt zwischen Gospel und Cherubini.

Über 85 Stimmen erfüllten die Kirche

Die Männerchöre „Eintracht“ Voerde und Quartettverein Hiesfeld machten den Abschied schwer mit einem a capella dargebotenen „Domine, pacem da nobis“ und zeigten mit Purcel und Elgar, dass man auch auf die Briten nicht verzichten kann. Die Sorelle bel canto, darunter die Solistin Tanja Müller im Sopran, sind Hans Dieter Rohdes Chor für Gesang mit höchstem Anspruch. Felix Mendelssohn verzauberte das „Veni domine“ mit seinem musikalischen Feenstaub.

Den Höhepunkt des Konzertes jedoch bildete die Messe brève von Charles Gounod. Hans Dieter Rohde vereinigte dafür alle Sängerinnen und Sänger. Über 85 Stimmen erfüllten die St. Albertus-Magnus-Kirche – als klanglicher Kontrast bildete sich im „O salutaris“ ein kleinerer Chor heraus.

Immer an der Seite der Singenden

Das Jubiläumskonzert wird wohl als ein musikalischer Höhepunkt in die Geschichten aller beteiligter Chöre eingehen. An einen anderen in der Geschichte des Gemischten Chores Bucholtwelmen erinnerte in einer spontanen Rede die ehemalige Vorsitzende Helga Schanzmann. Sie gehört zu den Dreien, die aus der Besetzung des Chores vor 50 Jahren am Sonntag dabei waren. Und sie erinnerte an die Verleihung der Zelter-Plakette als eine Krönung der Arbeit.

Mit Bizets „Agnus dei“ endete das Konzert: Der Gemischte Chor Bucholtwelmen sang, es dirigierte aber Marco Rohde. Denn Hans Dieter Rohde tauschte noch einmal den Platz am Pult gegen den des Solisten – sein Platz war und ist immer an der Seite der Singenden – und dies zeichnet ihn auch in seiner Tätigkeit als Chorleiter aus.