Dinslaken. Pianistin Johanna Summer und das Schöler Trio treten auf. Ein Klavier Solo im Doppelkonzert hat es bei „Jazz in Dinslaken“ noch nicht gegeben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jazz Initiative präsentiert Doppelkonzert mit Klavier Solo

Klavier Solo im Doppelkonzert: Das hat es bei „Jazz in Dinslaken“ auch noch nicht gegeben. Am Freitag, 17. Januar, stellt sich die junge Berliner Pianistin Johanna Summer dieser Herausforderung.

Das Instrument selbst steht auch im Mittelpunkt des zweiten Acts des Abends: Das Schöler Trio in der Besetzung Klavier, Kontrabass und Schlagzeug ist ein Projekt des in Kleve lebenden Pianistin Stefan Schöler.

Das Doppelkonzert im Ledigenheim Lohberg, Stollenstraße 1, beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Einflüsse populärer Musik

Das Jazzpiano: Die großen Meister dieses Sujets – Art Tatum, Paul Bley, Brad Mehldau – haben einen enormen Fußabdruck in der Jazzmusik und im Spiel von Johanna Summer hinterlassen. Und trotzdem versteht es die 23-Jährige, auf diesem Instrument ihre eigene Stimme zu finden.

Die Welt des klassischen Klaviers gehört für sie seit jeher zum festen Bestandteil ihres künstlerischen Tuns. Anregungen aus der Musik des 19. und 20. Jahrhunderts fließen in ihre Improvisationen genauso ein wie Einflüsse populärer Musik der letzten 20 Jahre. Die klanglichen Grenzen des Instruments lotet Johanna Summer geschickt aus, indem sich freie Improvisationen gleichberechtigt abwechseln mit Eigenkompositionen; Jazzstandards werden in ungewohnter Weise dargeboten, so dass der Zuhörer das Klavier in seinen unterschiedlichsten Facetten erleben kann.

Eigene Klangwelten

Der in Kleve am Niederrhein lebende Pianist Stefan Schöler greift in seinen Improvisationen traditionelle Techniken aus Swing und Bebop auf, jedoch entstehen mit den Erfahrungen eines heutigen Jazzers eigene Klangwelten und Spielräume.

Begleitet wird Schöler von zwei Niederländern: Seit 2019 ist Michiel Buijsse der Schlagzeuger des Trios, Kontrabass spielt Rico de Jeer.

>> Tickets für das Doppelkonzert der Jazz Initiative gibt es in der Stadtinformation im Rittertorhäuschen an der Ritterstraße für 16 Euro (ermäßigt zwölf Euro mit einer Bescheinigung des Sozial- oder Arbeitsamt beziehungsweise sechs Euro für Schüler und Studenten) oder für 20 Euro (ermäßigt 16 beziehungsweise neun Euro) an der Abendkasse.