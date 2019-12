Voerde. War es der Grinch? Aus einem Weihnachtsbaumverkauf an der Friedrichsfelder Straße in Voerde wurden am Wochenende acht Weihnachtsbäume gestohlen.

In Voerde stahlen Unbekannte acht Weihnachtsbäume

War hier etwa der Grinch am Werk? In Voerde klauten Unbekannte am Wochenende acht Christbäume.

Die Weihnachtsbäume gehörten zu einem Stand in der Nähe von Wendorf an der Friedrichsfelder Straße. Der Betreiber hatte den mit Bauzäunen abgetrennten Stand am Samstagabend gegen 20 Uhr abgeschlossen. Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr bemerkte er, dass acht Tannenbäume fehlten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.