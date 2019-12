Hünxe. Bei der Umstellung der Entsorgungsunternehmen in Hünxe gab es Probleme. Manche Bürger erhielten Tonnen in der falschen Größe. So geht es weiter.

In Hünxe wurden falsche Papiertonnen ausgeliefert

Sie sehen nicht nur anders aus – sondern haben auch noch die falsche Größe. Weil in Hünxe zum 1. Januar die Firma für die Abfallentsorgung wechselt, werden seit Ende November neue Tonnen verteilt. Diese allerdings sorgten bei manchem Bürger für Verwirrung.

Statt Schönmackers ist nun Drekopf zuständig

Statt wie bisher Schönmackers ist ab Januar Drekopf für die Entsorgung des Restmülls und Altpapiers sowie für die Grünannahme zuständig. Heißt: Schönmackers holt sukzessive die alten Tonnen ab, Drekopf liefert neue an. Allerdings gab es wohl Probleme bei der Übermittlung der Daten bei den Papiertonnen. Die Tonnen, die teils blaue Griffe statt des blauen Deckels haben, gibt es in zwei Größen und bei einigen Haushalten stand die falsche Größe vor der Tür. Auf die Gebühren hat das keinen Einfluss, beruhigt der Hauptamtsleiter der Gemeinde Hünxe, Klaus Stratenwerth – die Papiertonnen sind ja kostenlos – sondern höchstens auf das Platzangebot für die Tonne oder in dem Behälter..

Anders als bei den gebührenpflichtigen Restmülltonnen, bei denen die Daten regelmäßig aktualisiert würden, sei das bei den Papiertonnen wohl längere Zeit nicht geschehen, bestätigt eine Sprecherin der Firma, die für Drekopf den Austausch der Tonnen vornimmt und auch die Beschwerden über die Hotline (0281/473692-26) entgegen nimmt. Bürger, die eine falsche Tonne erhalten haben, werden gebeten, sich zu melden. Sie bekommen im Januar dann das korrekte Gefäß. Probleme bei Restmüllbehältern würden kurzfristig behoben, so die Sprecherin.

Neue 60-Liter-Restmülltonne muss beantragt werden

Erstmals wird auch in Hünxe eine 60-Liter-Restmülltonne eingeführt. Wer diese beantragen möchte, muss sich ebenfalls melden – standardmäßig werden zunächst die bisherigen 80-Liter-Tonnen verteilt, so Klaus Stratenwerth. Die neue 60 Liter-Tonne kostet jährlich 160 Euro, das 80-Liter-Gefäß künftig 212 Euro (bislang 196 Euro).

Neue Grünannahmestelle wird eingerichtet

Auch die Grünannahme liegt künftig in den Händen von Drekopf. Dafür muss die Firma eine neue Annahmestelle in Hünxe einrichten. Eine Dringlichkeitsentscheidung zu diesem Thema steht auf der Tagesordnung des kommenden Planungs- und Umweltausschusses am Mittwoch, 18. Dezember. Danach soll die neue Grünschnitt-Sammelstelle in der Nähe der alten entstehen – die Adresse soll In der Beckuhl 12 lauten – und ab Januar zur Verfügung stehen. Die Grünannahme bleibt weiterhin kostenlos.