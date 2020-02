Orkan-Warnung In Hünxe bleiben die Schulen am Montag geöffnet

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Hünxe und Voerde haben noch keine generelle Schließung der Schulen und Kitas verfügt. Die Entwicklung von Orkantief „Sabine“ wird beobachtet.

In Hünxe bleiben die Schulen am Montag geöffnet

In Laufe des Sonntags soll der Wind noch stärker werden. Laut Meldung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden gegen Abend die Windböen noch heftiger, der Höhepunkt wird in der Nacht zu Montag erwartet. Wegen der Warnung hat die Stadt Dinslaken bereits am Freitag beschlossen, dass am Montag, 10. Februar, der Schulunterricht ausfällt. Zudem wird davor gewarnt öffentliche Grünanlagen, Friedhöfe, Wälder und Sportanlagen zu betreten. In Dinslaken sind die Friedhöfe seit Sonntagmorgen gesperrt.

Die Entwicklung wird beobachtet

In Hünxe wurde eine generelle Schließung der Schulen und Kitas noch nicht verfügt. Wie es in einer Mitteilung der Verwaltung heißt, lasse sich der genaue Verlauf der Wetterfront noch nicht vorhersagen. Seitens der Gemeinde werde die Entwicklung der Wetterlage beobachtet und Entscheidungen werden kurzfristig über das Internet unter www.huenxe.de veröffentlicht.

Die Verwaltung betont, dass bei extremen Wetterverhältnissen die Eltern eigenverantwortlich entscheiden, ob der Weg zur Schule zumutbar ist. Die Schulen in Hünxe seien am Montag, auch wenn kein normaler Schulbetrieb stattfindet,besetzt und gewährleisten eine Betreuung der dort eintreffenden Kinder.

Die Schulleiterin der Grundschule am Dicken Stein in Bruckhausen hatte am Freitag den Eltern mitgeteilt, dass trotz der Orkanwarnung die Schule geöffnet sei. In dem Schreiben kündigte sie an, dass man aufpasse werde, bis das letzte Kind abgeholt wurde. Und die Eltern werden gebeten, die Abwesenheit ihrer Kinder in der Schule zu melden.

Eltern müssen die Schulen informieren

Die Stadt Voerde hat am Freitag darauf hingewiesen, dass bei extremen Witterungsverhältnissen die Eltern darüber zu entscheiden haben, ob der Weg zur Schule zumutbar ist. Auch für Kindertageseinrichtungen in Voerder können die Eltern dies letztlich eigenverantwortlich entscheiden. Da die konkreten Sturmverläufe und Windstärken mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit erst im Laufe des Sonntags erkennbar sein werden, sind die Eltern gebeten, sich über www.voerde.de zu erkundigen, ob seitens der Stadt Voerde die generelle Schließung der Schulen und Kindertagesstätten angeordnet wird.

Im Falle, dass Kinder dennoch in den Schulen am Montagmorgen eintreffen, wird eine entsprechende Notbetreuung eingerichtet. Diese wird gewährleistet, bis ein gefahrloser Heimweg gesichert ist.