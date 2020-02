In Dinslaken wurden mit der Neutor-Galerie Akzente gesetzt

Recht unterschiedlich sind im vergangenen Jahr die Umsätze im Einzelhandel ausgefallen. Das ist ein Ergebnis der Jahresumfrage, die der Einzelhandelsverband Niederrhein jetzt durchgeführt hatte. Die Zahl der Unternehmen, die zumindest das Ergebnis des Jahres 2018 erreichten beziehungsweise ein leichtes Umsatzplus erzielen konnten, lag bei 70,6 Prozent. Für Wilhelm Bommann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes, zeigt dieses Ergebnis, dass einerseits das Konsumklima anhaltend hoch war, andererseits sich die zweite Jahreshälfte nicht so stark zeigte. Als Gründe hierfür werden der eher sommerliche Herbst und ein etwas schwächeres Weihnachtsgeschäft im stationären Handel angeführt. Und man dürfe nicht außer Acht lassen, dass 29,4 Prozent der befragten Unternehmen einen Umsatzrückgang verzeichneten.

Mit der Neutor-Galerie und dem umgestalteten Rutenwall sind aus Sicht des Einzelhandelsverbandes städtebauliche Akzente gesetzt worden. Foto: Hans Blossey

Städtebauliche Akzente wurden gesetzt

Die Verantwortlichen des Einzelhandelsverbandes sehen fünf Jahre nach Eröffnung der Neutor-Galerie, dass Dinslaken einen innerstädtischen Akzent bekommen hat. Auch die Umgestaltungen im Bereich Bahnstraße, Neutor, Neutorplatz und Rutenwall haben städtebauliche Akzente gesetzt, so dass sich Dinslaken verbessert aufgestellt hat.

Als ein Problem wird vom Einzelhandelsverband der Leerstand angesehen. Manche Einkaufslagen hätten sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. Aus den Antworten der Unternehmer ginge eindeutig hervor, dass am Niederrhein die gewachsenen Einkaufsbereiche attraktiver gestaltet werden müssten und „falsche“ Nutzungsformen wie Wettbüros, Shishas verhindert werden sollten. In Dinslaken sollte über marktgerechtere, dass heißt größere Verkaufsflächen nachgedacht werden. Eigentümer sollten überlegen, ob nicht kleinere Verkaufsflächen zusammen gelegt werden könnten. Die privaten Eigentümer der Immobilien seien in der Pflicht, wenn es um Nachmieter ginge.

Kaufkraft ist vorhanden

„Die Nähe zu den Oberzentren Oberhausen und Duisburg ist für Dinslaken nicht zu unterschätzen“, sagt Joachim Vogel, Vorstandsmitglied im Verband. Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft sei vorhanden und liege aktuell bei 102,8 bzw. 7285 Euro pro Kopf. Damit liege sie über dem Bundesdurchschnitt. „Sie muss nur vor Ort gebunden werden“, so Vogel. Auch die Weiterentwicklung des Altstadtbereiches, der die historische Komponente einer positiven Stadtentwicklung bilden würde und den Flair den dieses Quartier ausstrahlt, müsse nach wie vor im Focus liegen, so Bommann.

Verkaufsoffene Sonntage sind in Dinslaken in den vergangenen Monaten kontrovers diskutiert worden. Aus Sicht des Verbandes sind sie aber für den stationären Handel eine Chance, seine Leistungen zur „Schau zu stellen“. Wie die Jahresumfrage ergab, liegt der verkaufsoffene Sonntag im Wunschkatalog der Einzelhändler an dritter Stelle. „Unsere Forderung an die Landespolitik – weg mit dem Anlassbezug“, so Bommann. Stattdessen sollte man eine begrenzte Anzahl von verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr im Ladenöffnungsgesetz NRW ermöglichen, um mehr Rechtssicherheit für die Werbe- und Interessengemeinschaften zu erhalten.

Streichung tut den Händlern „richtig weh“

Mit Unverständnis hätte man die Entscheidung des Dinslakener Rates vernommen, zwei der von der Arbeitsgemeinschaft Einzelhandel für die Kaufmannschaft beantragten Sonntage nicht zu genehmigen. Der Rat hatte mehrheitlich die Verkaufssonntage für den 4. Oktober und 27. Dezember nicht genehmigt. „Insbesondere die Streichung des 4. Oktobers tut den Innenstadteinzelhändlern richtig weh“, betont Bommann.

Der Ortsteil Hiesfeld hat eine hohe Qualität. Foto: aha / NRZ

Bei der Umfrage wurde auch auf den Ortsteil Hiesfeld geblickt: Er sei nicht nur aus Sicht des Handelsverbandes ein attraktiver Wohn- und Einkaufsstandort. Die hohe Qualität dieses Quartiers gelte es zu erhalten. Die Bauaktivitäten in der Nähe des Jahnplatzes seien abgeschlossen und der Neubau von Kiosk und Bürgerbüro sei ein Beitrag zur Stärkung des Stadtteilzentrums . „Auch Dank des ehrenamtlichen Engagements der Werbegemeinschaft ist es immer wieder möglich, den Stadtteil Hiesfeld positiv in Szene zu setzen“, meint Bommann.

Die Aussichten für 2020

Laut dem Einzelhandelsverbandes sind die Aussichten für 2020 nicht schlecht. Nach wie vor befinden sich die Zinsen auf einem niedrigen Niveau und das anhaltend hohe, aber leicht abgeschwächtes Konsumklima veranlassen manchen Bürger, Anschaffungen in mittel- und langfristigen Konsumgütern zu planen. Dazu zählen zum Beispiel Einrichtungsgegenstände, Elektronikartikel aber auch Textilien, Spielwaren oder Hausratsartikel.