In Dinslaken sind am Sonntag die Geschäfte geöffnet

Wer möchte, kann auch am morgigen Sonntag Weihnachtsgeschenke kaufen: Die Geschäfte in der Dinslakener Innenstadt sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Ob es im kommenden Jahr wieder einen verkaufsoffenen Sonntag in der Weihnachtszeit oder am Sonntag direkt nach Weihnachten geben soll, ist in der Händlerschaft umstritten.

Streit ums After Christmas-Shopping 2020

Die Stadt hatte der Politik das „After Christmas-Shopping“ am Sonntag, 27. Dezember 2020 vorgeschlagen – obwohl sich in einer Umfrage eine knappe Mehrheit der Händler dagegen ausgesprochen hatte. Der Sonntag nach Weihnachten sei der umsatzstärkste Tag im Jahr und zudem auch starker Imagefaktor für die Stadt, so die Begründung der Wirtschaftsförderung. Zudem hätten sich nicht alle Händler an der Umfrage beteiligt und das Ergebnis sei knapp gewesen. Vor allem für die kleinen Händler stelle der Sonntag nach Weihnachten eine übermäßige Belastung dar, so das Gegenargument aus Teilen der Händlerschaft.

Der Rat entscheidet am Dienstag

Der Aussschuss für Sicherheit, Ordnung und Verkehr, der zuerst über das Thema abzustimmen hatte, sprach sich einstimmig gegen das After Christmas Shopping aus. Auch den verkaufsoffenen Sonntag am 4. Oktober - dann wird in der Altstadt Apfelfest und am Neutor Bierfestival gefeiert – wollte der Ausschuss streichen und lieber am 3. Adventssonntag, 13. Dezember 2020, einen verkaufsoffenen Sonntag bewilligen. Am Dienstag, 17. Dezember, 18 Uhr, entscheidet endgültig der Stadtrat. CDU-Fraktionsvorsitzender Heinz Wansing hat bereits angekündigt, über jeden Öffnungstermin einzeln abstimmen zu lassen. (aha)