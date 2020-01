Hünxe. Die SPD in Hünxe stellt ein Bürgerwahlprogramm auf und startet dafür auch eine große Umfrage. Außerdem gibt es personelle Veränderungen.

Hünxer SPD fragt nach: Was bewegt und belastet die Bürger?

„Politik auf kommunaler Ebene kann nur im Schulterschluss und Austausch mit den Bürgern gelingen“, sagte Jan Scholte-Reh, Ortsvereinsvorsitzender der SPD Hünxe, bei der Vorstellung des – nein, eben nicht des Wahlprogramms für die Kommunalwahl. Sondern des Prozesses, der im März in ein Bürgerwahlprogramm münden soll.

Inhaltliche Fragen

Mit dem Konzept hatte die SPD Hünxe schon bei der Kommunalwahl 2014 Erfolg, die damals eingeführten Marktplatzgespräche wurden beibehalten und ziehen nach wie vor viele Bürger an. Einige Punkte, die den Menschen vor der Wahl 2014 wichtig waren, wurden tatsächlich umgesetzt oder angestoßen – der Prozess zur Ortskerngestaltung oder die Umgestaltung des Sportplatzes Bruckhausen.

Umfrage läuft bis 1. März

Was die Menschen in Hünxe aktuell bewegt oder belastet, das will die SPD nun in einer großangelegten Umfrage bis 1. März herausfinden. Zwölf Themen fragen die Sozialdemokraten ab – von der Entwicklung der Ortsteile über bezahlbares und gutes Wohnen, Familie, Jugend und Bildung, Infrastruktur, Freizeit, Verkehr und Mobilität. In welchem Zustand sind Radwege, Schulen, Sportstätten, wie sicher fühlen sich die Menschen in Hünxe, genügen die Polizeiwachen in Drevenack, Dinslaken und Wesel, die medizinische Versorgung, das Einzelhandels- und das ÖPNV-Angebot? Gibt es zu wenig Kita-Plätze, zu viele Windräder? Etwa zehn Minuten dauert es, den Fragebogen online auf www.wir-in-huenxe.de auszufüllen.

Dorfwerkstätten in den Ortsteilen

Parallel dazu lädt die SPD zu „Dorfwerkstätten“ in den jeweiligen Ortsteilen ein – am 17. Februar in Bruckhausen, am 18. Februar in Hünxe und am 27. Februar in Drevenack. Dort soll Raum für Kritik und Visionen sein, am Ende wollen die Ratsleute aus den Ortsteilen, die die Dorfwerkstätten moderieren, gemeinsam mit den Teilnehmern schauen, wie möglichst viele Ideen umgesetzt werden können. Auch die Jusos wollen ihre Generation ansprechen – vor Ort und auf Instagram. Basierend auf diesem Input soll bis Ende März das Bürgerwahlprogramm aufgestellt werden.

Personelle Fragen

Dass die SPD den parteilosen Bürgermeister Dirk Buschmann nicht unterstützen wird, hat Jan Scholte-Reh der NRZ schon vor einigen Tagen verraten. Und sie hat es auch gar nicht nötig. Denn die Hünxer Genossen sind in der komfortablen Situation, aus gleich drei potenziellen Bürgermeisterkandidaten auswählen zu können.

In den kommenden Tagen sollen Gespräche folgen, der vom Vorstand favorisierte Kandidat soll den Genossen bei der Mitgliederversammlung am 30. Januar, 19 Uhr (Gaststätte Alt-Peddenberg) vorgestellt werden. Dann präsentiert die SPD auch ihre Kandidaten für den Gemeinderat. „Wir treten mit einem schlagkräftigen Team aus Jüngeren und Erfahrenen an“, sagt Jan Scholte-Reh. So soll perspektivisch bis 2025 ein Generationenwechsel vorbereitet werden, um dann den „Staffelstab weiterzureichen.“ Karl-Heinz Kühl wird nicht mehr für einen Ratssitz kandidieren.

Auch SPD-Kreistagsmitglied Ulrich Lordick tritt nicht mehr zur Wahl an. Dafür kandidiert Waltraud Schilling (60), stellvertretende Bürgermeisterin, für einen Sitz im Kreistag. Unter anderem durch die Anbindung an das Kreisjugendamt sind Kreis-Themen für Hünxe besonders relevant. Außerdem ist Mobilität ein großes Anliegen von Waltraud Schilling. Eines ihrer Ziele: Der ÖPNV, der sich seit geraumer Zeit im Kreis Wesel selbst tragen muss, solle wieder „Teil der Daseinsvorsorge“ werden. Für den Posten des Landrats kandidiert wie berichtet Dr. Peter Paic für die SPD._