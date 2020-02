Hünxe. Die Hünxer Bündnisgrünen befürworten Haushalts- und Stellenplan, fordern aber weiterhin ein Kinder- und Jugendparlament und einen Seniorenbeirat.

Hünxer Grüne: Haushalts- und Stellenplan finden Zustimmung

Bei den Haushaltsberatungen der Bündnisgrünen lobte Fraktionssprecherin Heike Kohlhase den ersten Haushalt des neuen Kämmerers Michael Häsel als „verständlichen und übersichtlichen Plan“. Der für 2020 prognostizierte Haushaltsausgleich sei der „sorgsamen Verausgabung der Finanzmittel und einem hohen Einkommensteuerniveau zu verdanken“.

Die Gewerbesteuern seien 2019 auf einen Jahresüberschuss von 200.000 Euro gestiegen. Ob dies so bleibe, entscheide die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Investitionen in den Ausbau weiterer Gewerbegebiete hätten aus Sicht der Grünen höchste Priorität. „Hierfür müssen die Kräfte im Bauamt gebündelt werden,“ so Kohlhase. Höhere Einnahmen führten zu höheren Abgaben an die Solidargemeinschaft des Kreises, vor allem bei der Jugendamtsumlage. Steigende Kosten für die Hilfen zur Erziehung seien „sinnvolle Ausgaben gegen Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen“.

Hünxe finanziere in zukunftsorientierte Projekte

Hünxe finanziere auch 2020 in zukunftsorientierte Projekte, zapfe viele Fördertöpfe an, um die Gemeinde für die Zukunft stark aufzustellen. Sie nennt Breitbandausbau, Digitalisierung der Schulen, Erweiterung der Grundschule Drevenack, Schaffung weiterer Kindergartengruppen, Brandschutz, Sanierung der Sportstätten, Neugestaltung der Ortszentren. Diese nachhaltigen Investitionen könnten ohne Erhöhung der Grundsteuern und gemeindlicher Gebühren gestemmt werden. Kohlhase: „Dies begrüßen wir sehr. Wer jetzt als Wahlkampfversprechen Steuerermäßigung verspricht, muss auch sagen, welche Projekte gestrichen werden sollen.“

Der Stellenplan findet auch die Zustimmung der Grünen. Die Einstellung von zwei geförderten Stellen im Klimamanagement zeige Wirkung. Immer mehr nachhaltige Projekte zum Klimaschutz würden angestoßen, Bürger aktiv beteiligt. Leider stagniere der Ausbau der Fahrradwege, der ÖPNV sei ausbaufähig, hier müsse der Kreis für den ländlichen Raum aktiv werden.

Hünxe setze in die Ausbildung junger Menschen

Hünxe setze auch 2020 in die Ausbildung von jungen Menschen. Dass dies nötig sei, „zeigt ein Blick auf die Altersstruktur der Mitarbeitenden im Rathaus“, so Kohlhase.

Ihr Fazit: Haushaltsplan und Stellenplan 2020 fänden Zustimmung. „Wir werden jetzt nochmal die Einrichtung eines aktiven Kinder- und Jugendparlamentes fordern, ebenfalls die aktive Beteiligung von Senioren durch die Installierung eines Seniorenbeirates. Wir sind stolz darauf, seit vielen Jahrzehnten die Entwicklung der Gemeinde Hünxe mitgestalten zu können. Viele Projekte sind von uns angestoßen worden.“ Das Thema „Nachhaltige Umweltpolitik“ stoße auf offene Ohren. „Hier werden wir weiter aktiv sein.“