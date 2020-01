Hünxe. Die Polizei hat ein Auto mit Sprengstoff gestoppt und einen Mann festgenommen. Mit dem Sprengstoff sollten wohl Geldautomaten geknackt werden.

Hünxe: Mutmaßlicher Automaten-Sprenger am A3-Rasthof gefasst

Auf der Raststätte an der A3 bei Hünxe hat die Polizei einen Mann festgenommen, der in seinem Auto Sprengstoff transportiert hat. Man gehe derzeit davon aus, dass dieser vermutlich zur Sprengung von Geldautomaten eingesetzt werden sollte, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.

Der Mann sei auf der A3 in Richtung Oberhausen unterwegs gewesen, als die Beamten ihn am Donnerstagabend für eine Verkehrskontrolle angehalten hätten. Dabei sei der Sprengstoff gefunden worden. Die Polizei forderte daraufhin auch Sprengstoff-Spezialisten des Landeskriminalamtes an. Während des Polizeieinsatzes war die A3 aus Sicherheitsgründen in beiden Fahrtrichtungen für rund drei Stunden gesperrt.

Bei dem Auto handelte es sich um einen Golf mit niederländischem Kennzeichen. Weitere Angaben zum Material und dem Verdächtigen machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an. (red/mit dpa)