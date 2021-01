Das 2. Amtsblatt der Gemeinde Hünxe in 2021 ist erschienen. Es weist auf die Einsichtnahme in Haushaltssatzung und Haushaltsplan ab 15. Januar im Rathaus hin.

Amtsblatt Hünxe gewährt Einsicht in Haushaltsplan

Hünxe Wie die Gemeinde Hünxe im neuen Amtsblatt mitteilt, liegen Haushaltssatzung und Haushaltsplan und zu den Dienststunden im Rathaus aus.

Hünxe. Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Hünxe nebst Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 liegt während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme im Rathaus, Dorstener Str. 24, Zimmer 214, während der Dienststunden öffentlich aus (Internet: www.huenxe.de/de/inhalt/haushalt-2021/). Das geht aus dem jüngsten Amtsblatt hervor.

Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabenpflichtige in der Zeit

vom 15. Januar bis zum 15. Februar 2021 Einwendungen erheben. Die

Einwendungen sind schriftlich an den Bürgermeister zu richten oder mündlich zu Protokoll im

Rathaus (Zimmer 214) zu geben. Über Einwendungen, die gegen die Haushaltssatzung erhoben werden, beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung.