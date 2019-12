Hünxe. Ausgewählte Fördervereine aus Dinslaken, Voerde und Hünxe stellt die NRZ-Redaktion vor. Heute: Der Förderverein der Gesamtschule Hünxe.

Hünxe: Förderverein macht Schule interessanter

„Alles, was beantragt wird, versuchen wir zu unterstützen“, beschreibt die Vorsitzende Sabine Malon die Arbeit des Fördervereins der Gesamtschule Hünxe. Viele Anträge gingen dabei von den Lehrern aus.

Die unterstützten Projekte seien ganz unterschiedlich, erzählt die Vorsitzende. So schafft der Verein zum Beispiel neue Materialien für den Unterricht an. Auch Englisch-Sprachzertifikate finanziert der Förderverein, um die Eltern so finanziell zu entlasten. Regelmäßig werden aber auch Kinder aus finanziell benachteiligten Familien unterstützt, um ihnen zum Beispiel die Teilnahme an Klassenfahrten zu ermöglichen.

Der Mint-Bereich wird unterstützt

Neben der Einzelförderung, würden aber auch viele andere Projekte unterstützt, erzählt Malon. So zum Beispiel Veranstaltungen und Programme, die die Lehrinhalte für die Schüler interessanter gestalten sollen. Unter anderen sei so auch die „Physikanten-Show“ an die Schule geholt worden.

Unterstützung erhält auch der Mint-Bereich der Schule. Ein Lehrer beantragte im vergangenen Jahr zum Beispiel die Förderung des „Stratoflight-Projekts“. „Dabei wurde mit den Schülern ein Gerät entwickelt, das besonders hoch fliegen sollte“, erklärt Malon. Anschließend haben die Schüler dann sogar an einem Wettbewerb teilgenommen, erzählt sie stolz.

Vorsitzende freut sich über die Unterstützung

Um der Gesamtschule Hünxe all dies ermöglichen zu können, reichten die Mitgliedsbeiträge des Fördervereins allein aber nicht aus. Über die Unterstützung des Vereins wie der Sparkasse oder der Volksbank, freue Malon sich daher sehr.