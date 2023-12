Hünxe/Bottrop Schwerer Unfall am späten Donnerstagabend. Die Autoinsassen aus Bottrop verletzten sich nur leicht. Das Auto hat nur noch Schrottwert.

Ein 19-jähriger Bottroper und seine Beifahrer sind am späten Mittwochabend bei einem Unfall in Hünxe mit dem Schrecken davongekommen. Ihr Wagen übeschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Drogen spielten dabei eine zentrale Rolle, sagt die Polizei.

Wie die Kreispolizei in Wesel am Freitagmorgen mitteilte, verlor ein 19-Jähriger am Donnerstagabend (14. Dezember) gegen 23.15 Uhr auf der Wilhelmstraße in Hünxe die Kontrolle über sein Auto. Dabei geriet der Audi auf den Grünstreifen in einer langen Rechtskurve und überschlug sich. Am Ende landete das Auto auf dem Dach. Der Fahrer aus Bottrop verletzte sich dabei leicht, die zwei weiteren 19- und 21-jährigen Insassen, ebenfalls aus Bottrop, blieben unverletzt.

Schon während der Unfallaufnahme hatten die Beamten einen ersten Verdacht auf möglichen Drogenkonsum. Dieser war so eindeutig, dass die Beamten anschließend in der Dinslakener Polizeiwache den Führerschein des Bottropers einzogen. Ein Bluttest gab dann die Gewissheit. Welche Drogen es genau waren, ist nicht bekannt. (red)

