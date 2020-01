Dinslaken/Voerde. Die Veranstaltungstipps für das Wochenende vom 25. bis 26. Januar in Dinslaken und Voerde: Von Karneval bis Jazz an der Schule zu Krimitheater.

Hier ist am Wochenende was los – in Dinslaken und Voerde!

Kein Platz mehr frei für Nachtschwärmer. Der Sonntag ist vollgepackt. Karneval, Jazz an der Schule oder ausverkauftes Krimitheater: Nicht nur beim „Sitzplatz 2020“ im Voswinckelshof kann man zwischen allen Stühlen sitzen.

Hier spielt die Musik!

Helt Oncale und seine Band treten am Samstag, 25. Januar, im auf der Lanterstraße 51 im Gewerbegebiet Dinslaken-Süd auf. Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet 12 Euro.

Die Stromgitarren werden am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr im Vereinsheim des TV Voerde an der Röskenstraße angeschlossen. Bei „Rock im Vereinsheim“ hauen die Alternative-Rocker , die Alternative-Pop-Rocker Safety First, die Progmetal-Veteranen Metropolis sowie der Liedermacher Daniel Bartke in die Saiten. Der Eintritt kostet 10 Euro.

„Vom Leben lernen“ heißt es alljährlich für die Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse der , wenn sie vor Ort für Sozialprojekte in Osteuropa arbeiten. Seit einigen Jahren werden mit dem Benefizkonzert in der Aula der Schule an der Eppinkstraße 173 in Eppinghoven Spenden für diese Exkursion der besonderen Art akquiriert. Und das Konzert, das wieder am Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr stattfindet, hat es musikalisch in sich. Hat sich doch die Waldorf Jazz Connection unter der Leitung von Ralf Bazzanella über die Grenzen von Dinslaken hinaus einen Namen gemacht. Zudem wird der Oberstufenchor unter der Leitung von Rainer Stemmermann mehrere Pop-Stücke darbieten und dabei auf den an der Schule beheimateten Chor „Wie Im Himmel“ treffen, deren Programm „auf sympathische Weise unberechenbar“ ist. Ebenso unberechenbar werden die Vorschläge aus dem Publikum sein, die den Darstellern als Ausgangspunkt für ihre improvisierten Theaterszenen dienen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für Speis, Trank und Ohrenschmaus wird gebeten.

Das wäre doch gelacht!

Das Freibad ist weg, aber der Bademeister ist da. Der Freibadverein Hiesfeld freut sich auf dem Comedyabend mit Bademeister Schaluppke alias Robbi Pawlik. „Chlorreiche Tage“ verkündet der „Superheld in kurzer Hose“ am Samstag, 25. Januar, um 19 Uhr in der Aula des GHZ, Kirchstr, 39 , in Dinslaken-Hiesfeld. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 12,50 für Mitglieder des Freibadvereins bzw. von 18 Euro in der Lotto-Annahmestelle Franziska Thiemann, Sterkrader Str. 253, und bei Foto Flo, Sterkrader Str. 264.

Bademeister Schaluppke blickt auf „Chlorreiche Tage“ zurück. Foto: Oliver Haas Fotodesign

„Aufhören?“ Die vier bedeutendsten Kabarettpreise der Republik hat Wilfried Schmickler längst gewonnen. Zu sagen hat er aber noch einiges und am Samstag, 25. Januar, 20 Uhr, gibt es für ihn und das Publikum „Kein zurück“. Schmickler gastiert zur Semestereröffnung der VHS in der Aula des Schulzentrums Nord in Voerde-Friedrichsfeld. Der Eintritt kostet 23 Euro.

So ein Theater!

Mit „Passagier 23“ ist Sebastian Fitzek nicht nur ein Bestseller gelungen. Auch die Bühnenadaption des Berliner Krimitheaters ist ein Selbstläufer. Die Vorstellung am Sonntag, 26. Januar, um 19 Uhr in der Aula des OHG ist schon seit langem ausverkauft.

Da schau her!

Im Kulturhauptstadtjahr 2010 standen die künstlerisch gestalteten Stühle des noch in der verschneiten Altstadt, die Neuauflage mit alten und neuen Objekten findet unterm Dach des Museums Voswinckelshof statt. Die Vernissage mit Programm ist am Sonntag, 26. Januar, um 11 Uhr.

Das auch noch!

Kai Dauvermann nimmt am , eine Gruppe interessierter Hobbyfotografen mit durchs abendliche und erklärt, wie man mit Langzeitbelichtung die Stadt in atemberaubend schönen Aufnahmen festhält. Der Kurs ist ausgebucht. Aber weitere Termine werden in Kürze in der NRZ bekannt gegeben.

Pünktlich um närrische 11.11 Uhr am Sonntag, 26. Januar, beginnt im Tribünenhaus der Trabrennbahn Dinslaken die Herrensitzung des 1. Dinslakener Narrenkomitee 1979 „Die Pinguine“. Für Stimmung sorgen Bauchredner Fred van Halen mit seinem Vogel Aky, die 3 Colonias, Manni der Rocker, die erstklassige Kölner Tanzgruppe „Kammerkätzchen und Kammerdiener“ und die Mallorca-Queen Marry mit neuen und bekannten. Einlass ist bereits um 9.30 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 11.11 Uhr. Karten für die Herrensitzung gibt es unter der Telefonnummer 0171-8658436.