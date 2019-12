Der Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Haus Voerde wird am Freitag um 14 Uhr eröffnet.

Veranstaltungskalender Dinslaken, Voerde, Hünxe: Hier ist am Wochenende was los!

Das bietet das Wochenende in Dinslaken, Voerde und Hünxe: weihnachtliche Konzerte und Figurentheater, Jazz und die Lesung eines Feuerwehrmanns.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dinslaken, Voerde, Hünxe: Hier ist am Wochenende was los!

Von heute an geben wir Ihnen hier jeden Donnerstag einen Überblick über die Veranstaltungen am Wochenende in Dinslaken, Voerde und Hünxe.

Hier spielt die Musik!

Das Ensemble Stimmbruch tritt am Freitag, 6. Dezember im Voerder Rathaus beim Advents-Nachmittag des Seniorentreff Voerde auf. Beginn ist um 15 Uhr. Um 20 Uhr spielen One 4 The Road im Gasthof Hinnemann.

Mehrere Konzerte finden am Samstag, 7. Dezember, um 17 Uhr statt. In der Ev. Kirche unsere Arche in Hünxe-Bruckhausen gibt das 1. Akkordeon-Orchester Dinslaken 1965 ein festliches Adventskonzert. Mit dabei sind das Vokalensemble „Restroom-Singers“ aus Duisburg und die Sopranistin Lea Ostgathe. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

Der Frauenchor 1984 Friedrichsfeld sind am Samstag in der Ev. Kirche Friedrichsfeld. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Zeitgleich singt der Frauenchor 1984 in der Ev. Kirche in Friedrichsfeld. Weitere Mitwirkende am Adventskonzert des Chores sind der Quartettverein Melodia Büderich, und Tim Inoue. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

Im Betsaal Bruch, Wilhelminenstraße 12, findet eine Adventsmusik zum Mitsingen mit einem Chor und dem Bläserkreis Dinslaken-Bruch unter der Leitung von Astrid Neuhaus und Ralf Baßfeld statt. Am Sonntag besteht ebenfalls um 17 Uhr die Gelegenheit dieses adventliche Bläserkonzert in der Christusgemeinde, Helenenstraße 3 zu erleben.

Ebenfalls am Samstag und am Sonntag jeweils um 17 Uhr treten der MGV „Eintracht“ Spellen, der Junge Chor Schlüsselfiguren und der Chor TonArt (Gesamtleitung Chorleiterin Michaela Klemm) in St. Peter in Spellen auf.

Sie wollen wissen, was am Niederrhein los ist? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Freizeit-Newsletter! Anrede* Frau Herr divers Vorname* Name* E-Mail* Kontaktkanal Werbeeinwilligung

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die FUNKE MEDIEN NRW GmbH und der Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG mich regelmäßig zu interessanten und neuen Verlagsprodukten wie Medienangebote (Print/Digital), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Veranstaltungen und Angebote aus dem Online-Shop sowie zu Marktforschungszwecken per E-Mail anspricht und informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen, schriftlich oder telefonisch gegenüber der FUNKE MEDIENGRUPPE, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen, Telefon: 0800/6060760, oder per E-Mail unter leserservice@funkemedien.de widerrufen. Anmelden

Wer es nicht so weihnachtlich haben möchte, schaut sich am Samstag im Yukon Saloon auf der Lanterstraße 46 im Gewerbegebiet Dinslaken Süd die Band Southern Company an. Einlass ist ab 19 Uhr. Oder findet sich ab 19 Uhr im „tacheles“ auf der Wilhemstraße 1 in Hünxe ein, wo Remember Johnny die Lieder von Johnny Cash zu neuem Leben erwecken.

Peter Autschbach und Samira Saygili geben am Sonntag ein Konzert im Ledigenheim. Foto: Jazz Initiative

Die Dinslakener Tanzschule Uta Keup, Otto-Lilienthal-Straße 12b, lädt zum „weihnachtlichen Tanztee“ am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr. In diesem Rahmen gibt der Chor „Stimmbruch“ ein 45-minütiges Konzert.

Zur gleichen Zeit gibt der Frauenchor Liederkranz Barmingholten sein Adventskonzert in der Aula des Gustav-Heinemann-Zentrum auf der Kirchstraße 63 in Hiesfeld. Traditionell nimmt der Kinderchor „Kecke Kiebitze“ teil. Den männlichen Part bestreiten in diesem Jahr „Die Bruchpiloten“ die wohl älteste Boygroup Deutschlands, wie sie sich selber bezeichnen.

Um 18 Uhr wird es dann im Ledigenheim Lohberg auf der Stollenstraße 1 jazzig. Zu Gast der Jazz Initiative Dinslaken ist das Duo Peter Autschbach (Gitarre) und Samira Saygili (Gesang). Karten kosten an der Abendkasse 20 Euro (erm. 16 Euro bzw. neun Euro).

Das wäre ja gelacht!

Der Kabarettist Horst Schroth gastiert am Freitag, 6. Dezember, in Voerde. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services

Der Kabarettist Horst Schroth ist auf Abschiedstour und geht am Freitag um 20 Uhr in der Aula Gymnasiums Voerde in die „Schlusskurve“. Karten gibt es im Vorverkauf bei der VHS, Im Osterfeld 22, für 19 Euro, an der Abendkasse kosten sie 21 Euro.

So ein Theater!

„Hear my Song“ heißt das Beziehungs-Stück des „Theater Con Cuore“, das mit lebensgroßen Figuren am Samstag um 20 Uhr im Dachstudio Dinslaken gastiert.

Das auch noch!

Jörg Helmrich, Brandwachmeister der Feuerwehr Duisburg, liest am Freitag um 20 Uhr im Teeladen Gschwender auf der Neustraße aus seinem Buch „Rettungsgasse“. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Neutorplatz in Dinslaken. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Der Neutor Weihnachtsmarkt vor der Neutor-Galerie in Dinslaken ist das ganze Wochenende geöffnet. Am Freitag ist um 15 Uhr der Nikolaus zu Gast, am Samstag gibt um 19 Uhr Anna Maria Zimmermann ein Konzert bei freiem Eintritt.

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts mit rund 50 Ausstellern in der Zechenwerkstatt in Lohberg sind Freitag, 15 bis 21 Uhr, Samstag, 10 bis 21 Uhr und Sonntag,10 bis 18 Uhr.

Jeweils um 13 Uhr beginnt der Weihnachtsmarkt an der Schützenhalle des BSV Friedrichsfeld am Samstag und Sonntag. An beiden Tagen kommt um 17 Uhr der Nikolaus mit dem Schiff.

90 Aussteller sind beim Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Haus Voerde dabei. Eröffnet wird der Markt am Freitag um 14 Uhr. Geöffnet ist er an diesem Tag bis 22 Uhr. Weiter geht es am Samstag von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Die Werbegemeinschaft Möllen lädt am Sonntag, 8. Dezember, von 10 bis 18 Uhr zum Christkindlmarkt in die Räume der evangelischen Kirche an der Straße Auf dem Bünder ein. Die Aussteller bieten selbstgefertigte Pralinen, Glasarbeiten in Tiffany-Technik, Schmuck aus Perlen und Edelsteinen, Schnitzarbeiten und Krippenfiguren an. Zudem gibt es Klöppelvorführungen, es werden Spekulatius gebacken.