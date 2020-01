Händler der Dinslakener City gründen eigene Projektgruppe

Sie fühlen sich von der Stadt Dinslaken vernachlässigt und von anderen Zusammenschlüssen der Händler nicht repräsentiert. Vor einiger Zeit haben einige Einzelhändler im Bereich der Neustraße eine eigene Projektgruppe gegründet – nun gehen sie damit an die Öffentlichkeit.

Die Stadt „tut etwas für die Geschäfte am Altmarkt oder für die in der Neutor-Galerie. Aber die dazwischen fühlen sich nicht repräsentiert, weder bei den einen noch bei den anderen“, erläutert Laura Böninger, Geschäftsinhaberin auf der Neustraße, warum sie die Projektgruppe vor zwei Jahren angestoßen hat. Nun gibt es also neben der Werbegemeinschaft, der IG Altstadt, der Werbegemeinschaft Neutor-Galerie und der AG Einzelhandel noch die ...

Wie heißt sie denn, die Projektgruppe? „Einen offiziellen Titel gibt es gar nicht“ , sagt die Geschäftsinhaberin (La Chambre Belle). „Wir entwickeln zusammen Ideen und Projekte, und dann kann jeder entscheiden, ob er dabei sein möchte oder nicht.“

Kosten werden aufgeteilt

Die Kosten werden dann unter den Teilnehmern aufgeteilt – es gibt also keine fixen Monatsgebühren wie etwa bei einer Werbegemeinschaft. „Man ist nicht direkt monatlich verpflichtet, mit einer festen Summe für Dinge aufzukommen, die einem am Ende selber nicht viel bringen.“ Es müsse auch nicht jeder bei jeder Aktion mitmachen, „es gibt Aktionen, die bringen dem einen Händler mehr, dem anderen dagegen gar nichts.“

Händlerin Laura Böninger ist an der Neustraße mit ihrem Geschäft „La Chambre Belle“ zu finden. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Bisher allerdings hätten sich immer alle Mitglieder der Projektgruppe beteiligt – etwa bei der Schnitzeljagd durch die Geschäfte oder der Nikolaus-Säckchen-Aktion. Auch auf der gemeinsamen Facebookseite kann jedes Geschäft eigene Aktionen oder Tutorials teilen. „Die Leute sollen mitbekommen: Das gibt es in Dinslaken, diese Aktion läuft gerade und es lohnt sich, in die Innenstadt zu kommen und den Einzelhandel zu unterstützen“, erklärt Laura Böninger.

Aber ist das nicht eine originäre Aufgabe der Werbegemeinschaft? „Grundsätzlich schon“, findet Laura Böninger. Allerdings sei von der Werbegemeinschaft „nie jemand auf ein Mitglied der Projektgruppe zugekommen“, auch auf neue Händler nicht. Dabei wären einige Geschäfte der Projektgruppe durchaus bereit, Aktionen der Werbegemeinschaft zu unterstützen – die Weihnachtsbeleuchtung etwa. „Wenn die Werbegemeinschaft sich deswegen an die Händler wenden würde, bin ich mir sicher, dass sie weitere Geschäfte finden würden, die sich finanziell beteiligen“, meint Böninger.

Als Zusammenschluss mehr Gewicht bekommen

In der AG Einzelhandel wollen die Händler der Projektgruppe als Zusammenschluss mehr Gewicht bekommen und Informationen von dort an die Mitglieder weiterleiten. Diese kämen oftmals nicht bei allen Geschäften an – auch eine Folge der Filialstruktur: Die Post gehe an die Zentrale. Ein wichtiges Anliegen der Projektgruppe sind die Parkgebühren. Diese seien „grundsätzlich zu hoch“, gibt Laura Böninger die Meinung der Händler wieder. Das Centro, wo Kunden „den ganzen Tag kostenlos parken können und alles bekommen“, sei zu nah.

Nicht jeder Autofahrer traue sich wegen der spiralförmigen Abfahrt ins Parkhaus der Neutor-Galerie, ebenso wie sich nicht jeder mit dem – zudem teureren – Handyparken anfreunden könne. Einige Mitglieder der Projektgruppe würden ihren Kunden schon einen Teil der Parkgebühren erstatten. Sie wünschen sich „einen Parkplatz mit Schranke, wo man erst bei der Ausfahrt bezahlt, damit man nicht die ganze Zeit auf die Uhr gucken muss. Das wäre doch am Rutenwall umsetzbar“, findet Laura Böninger, die zudem ein Parkleitsystem für Ortsfremde vermisst.

Ein Anliegen will die Stadt nun umsetzen

Auch die Sauberkeit in der Innenstadt sei verbesserungswürdig, schon Anfang vergangenen Jahres hätten die Händler beim Stadtspaziergang mit dem Bürgermeister zudem darum gebeten, etwas gegen die Tauben zu unternehmen. Die Blumenampeln, die von den Händlern finanziert würden, fände Laura Böninger noch besser, wenn sie in Sichthöhe hängen und von einem Dinslakener Geschäft bestückt würden statt von einem Händler aus den Niederlanden.

Leerstehende Ladenlokale könnte man nicht nur verkleben sondern in der Weihnachtszeit oder an verkaufsoffenen Sonntagen vor leerstehenden Lokalen Stände aufbauen, so eine weitere Idee. Ein Anliegen, das sowohl Händler der Neustraße als auch der Werbegemeinschaft beim Bürgermeister-Spaziergang vorgetragen haben, will die Stadt nun umsetzen: In der Neustraße sollen neue Bänke aufgestellt werden.

