Grundschule Lohberg in Dinslaken hat einen neuen Leiter

Dinslaken. In Lohberg hat es einen Schulleiterwechsel gegeben. Ludger Zech, Leiter der Hagenschule, führt nun auch die GGG Lohberg bis kommissarisch.

An der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Lohberg hat es Ende Oktober – nach den Herbstferien also – einen Schulleiterwechsel gegeben.

Sandra Traut, die das Amt an der Grundschule in den vergangenen Jahren kommissarisch leitete, hat den Posten abgegeben. Nun führt Ludger Zech, der bekanntlich auch Chef der Hagenschule ist, die GGS Lohberg bis auf weiteres kommissarisch.

Hagenschulleiter Ludger Zech (Mitte) leitet nun auch die GGS Lohberg. Foto: Paula Ackenhausen / NRZ

Wie er der NRZ auf Nachfrage erklärt, habe das Schulamt des Kreises Wesel das Leiterteam der Hagenschule gefragt, ob es diese Aufgabe übernehmen könne. Nach Rücksprache mit seiner Stellvertreterin Katrin Hellmich wurde er „in Teilzeit“ an die Lohberger Grundschule abgeordnet – und das seit dem 28. Oktober.

Zech arbeitet sich noch ein

„Im Moment bin ich noch dabei, mich einzuarbeiten in Lohberg“, sagt Zech. Das Kennenlernen der unterschiedlichen Akteure nehme einige Zeit in Anspruch, immer wieder gebe es auch Termine wegen der derzeit laufenden Sanierung der Lohberger Grundschule. Deshalb müsse er seine Anwesenheit an den beiden Grundschulen aktuell „sehr flexibel“ handhaben, erklärt Zech.

Wichtig sei ihm, „dass eine System zu stützen, ohne dass das andere leidet“. Dies sei nur möglich, da er sich an beiden Schulen auf „ein super Team“ verlassen könne. Dennoch könne eine solche Doppelbelastung natürlich „keine Dauerlösung sein“, betont Zech. Dies sei dem Schulamt des Kreises auch bewusst.

Auch schon für Bruchschule zuständig

Es ist nicht das erste Mal, dass das Leitungsteam der Hagenschule für zwei Grundschulen verantwortlich ist. Bereits von zwei 2012 bis 2014 betreuten Ludger Zech – damals Konrektor an der Hagenschule – und Gabriele Tackenberg-Heine, die die Hagenschule bis Mitte 2015 leitete, mit Hagen- und Bruchschule zwei Grundschulen in Dinslaken.

Diese Erfahrung helfe ihm jetzt natürlich, sagt Zech. Gleiches gelte auch für die Erfahrungen, die er bei der Sanierung der Hagenschule bereits habe sammeln können. Den „Erfahrungsschatz“ könne er jetzt auch bei der laufenden Gestaltung der GGS Lohberg einbringen, sagt er. Die Schule soll, wie berichtet, in den Sommerferien 2020/21 fertiggestellt werden.