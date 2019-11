Dinslaken. Grünen-Fraktion fordert zwei E-Ladestationen für Autos und zwei für E-Bikes auf den Außenanlagen der GGS Lohberg – und hat einen Antrag gestellt.

Grüne wollen E-Ladestationen in Dinslaken-Lohberg aufstellen

Die Grünen-Fraktion will zwei E-Ladestationen für E-Autos und zwei für E-Bikes auf den Außenanlagen der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Lohberg realisiert wissen – und hat nun einen Antrag bei der Stadt Dinslaken gestellt.

Darin schlägt sie vor, die Einrichtung der insgesamt vier Ladestationen kurzfristig durchzuführen, so lange an den Außenanlagen der Grundschule Lohberg sowieso gearbeitet wird.

Ladestationen könnten laut den Grünen während der Neugestaltung aufgestellt werden

Dies, argumentiert die Grünen-Fraktion, sei notwendig, um den Anforderungen der E-Mobilität in einer modernen Verkehrsgesellschaft zu genügen. Sofern die Ladestationen im Rahmen der Arbeiten an den Außenanlagen erfolge, könnten zudem zusätzliche Kosten einer Nachrüstung vermieden werden.

Die Außenanlagen an der GGS Lohberg sollen, wie berichtet, im Frühjahr 2020 neu gestaltet werden. Die Verwaltung hat dafür Kosten zwischen 1.080.000 und 1.120.000 Euro eingeplant, aktuell diskutiert die Politik darüber, der Stadtrat soll dann am 17. Dezember eine Entscheidung fällen.

Grüne: Elektro-Fahrzeuge werden immer beliebter

Wie die Grünen-Fraktion in dem Antrag weiter begründet, würden elektronisch betriebene Autos und E-Bikes helfen, den Schadstoffausstoß und die CO 2 -Belastung zu mindern. Da sich Elektro-Fahrzeuge einer immer größerer Beliebtheit erfreuten – unter anderem, weil die Bundesregierung deren Anschaffung mittlerweile fördere – sei laut der Grünen-Fraktion davon auszugehen, dass auch Lehrkräfte oder Eltern an der Grundschule Lohberg diese nutzen werden.

Und so steige also der Bedarf an Lademöglichkeiten. Die Fraktion findet es wünschenswert, „den Nutzerinnen und Nutzern dieser Fahrzeuge die Möglichkeit zu geben, diese auch an zentralen Punkten der Stadt Dinslaken aufzuladen und somit in den Alltag zu integrieren“.