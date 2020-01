Friedrichsfeld: Unbekannte beschädigten Außenspiegel von Pkw

Auf einige Autofahrer, die ihr Fahrzeug in Friedrichsfeld an der Spellener Straße und an der Rheinstraße abgestellt hatten, wartete am vergangenen Sonntag, 12. Januar, eine böse Überraschung: Mindestens acht dort geparkte Pkw waren in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 7.15 Uhr, das Ziel von Vandalen. An den abgestellten Autos wurden jeweils die zum Geh- und Radweg gelegenen Außenspiegel erheblich beschädigt, wie Kristin Heuken, Sprecherin der Kreispolizeibehörde in Wesel, am Dienstag auf Anfrage der NRZ erklärte. Es lägen acht Anzeigen vor. Möglicherweise seien noch weitere Fahrzeuge in dem Tatzeitraum beschädigt worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich bei der Wache in Voerde unter der Rufnummer 02855/96380 zu melden. (P.K.)