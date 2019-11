Beo der letzten „Fridays for Future“-Demo in Dinslaken Ende September waren die Organisatoren selbst überrascht von der großen Resonanz: Von 300 Teilnehmern waren sie ausgegangen, zeitweise waren es vielleicht gar 900 Menschen, die sich in den Zug einreihten.

„Fridays for Future“-Gruppe aus Dinslaken ruft zur Demo auf

Die „Fridays for Future“-Aktivisten in Dinslaken werden am Freitag, 29. November, wieder für eine bessere Klimapolitik auf die Straße gehen. Los geht es auch dieses Mal um 12 Uhr – der Treffpunkt ist dann aufgrund des Weihnachtsmarktes allerdings vor dem Rathaus und nicht am Neutorplatz.

Organisiert wird die Demo erneut von Schülern aus Dinslaken. Dieses Mal erstmals mitgewirkt haben zudem Vertreter der „Parents for Future“-Gruppe aus Dinslaken. Auch Musik wird es (bei gutem Wetter) bei der Demonstration geben: Die Band TRAK aus Dinslaken soll das Programm unterstützen und auflockern.

Bundesweit wollen Klimaaktivisten wieder auf die Straße gehen

Die Demonstration in Dinslaken reiht sich ein in einen bundesweiten Aufruf zum Klimastreik von „Fridays for Future“. Sie findet wenige Tage vor der Weltklimakonferenz statt und soll laut der Schüler „ein wichtiges Zeichen setzen wie unzufrieden wir mit der Deutschen Klimapolitik und vor allem mit dem vor kurzen vorgelegten Klimapaket sind“.

Erstmals werden die Klimaaktivisten während der Demo Armbändchen verkaufen: Der Erlös kommt einem guten Zweck und der „Fridays for Future“-Gruppe Dinslaken zur Beschaffung von Materialien zugute.