Adventskalender Förderverein Fliehburg in Dinslaken gibt es seit fünf Jahren

Dinslaken. Ausgewählte Fördervereine aus Dinslaken, Voerde und Hünxe werden vorgestellt. Heute: Der Förderverein Fliehburg.

Um die Bedürfnisse geflüchteter Menschen kümmert sich inzwischen seit fünf Jahren der Förderverein Fliehburg. „Das war damals eine gute Entscheidung, die wir getroffen haben“, zieht Vorsitzende Lilo Wallerich ihr Fazit.

Seit den 90er Jahren kümmert sich Wallerich um Geflüchtete, doch immer fehlte es an allen Ecken und Kanten an finanziellen Mitteln. „Wir konnten viele Dinge nicht organisieren, nicht anpacken, dafür fehlte uns das Geld“, erinnert sich die Vorsitzende.

Im April 2014 war es dann so weit

Dann kam die Idee, einen Förderkreis zu gründen, die Caritas war sofort dabei und im April 2014 war es so weit. Viele Sponsoren haben die rund 80 Mitglieder aufgetan, denn mit dem Jahresbeitrag von 10 Euro (meistens geben die Mitglieder mehr) könnte nicht so viel geleistet werden.

So wurden die Nähstube, das Café und auch der Jugendtreff zwar vom Förderverein initiiert, jedoch von Sponsoren verwirklicht. Weitere Unterstützung fand Wallerich in den Hausmeistern der Fliehburg und bei den Menschen, die dort wohnen. Jugendliche brachten sich auch jetzt bei der Erweiterung des Jugendtreffs für Mädchen ein.

Dringend benötigte Studien-Bücher hat der Verein auch schon organisiert

Unterstützt wurde vom Förderverein auch eine junge Frau, die dringend Bücher fürs Studium benötigte. Ein kurzer Anruf und schon war alles erledigt. Für Geschirr wird gesorgt, für Wolldecken, für kleine Geschenke für die Kinder.

Des Weiteren hilft der Förderverein Familien, die aus der Fliehburg in eigene Wohnungen ziehen. Für eine körperbehinderte Frau wurde eine Unterstellmöglichkeit für ihr Dreirad gebaut und vieles mehr. „Wir unterstützen beim Sprachunterricht, bei Behördengängen, richten das Sommerfest aus, die Nikolaus- und Weihnachtsfeiern“, erzählt Lilo Wallerich. Auch eine Fahrradreparaturstelle wurde eingerichtet, die heute von einem jungen Geflüchteten betrieben wird. Zubehör kauft der Förderverein.

Arbeit im Förderverein ist für die Vorsitzende eine Herzensangelegenheit

Die Arbeit im Förderverein Fliehburg ist für Lilo Wallerich eine Herzensangelegenheit. „Ich bin von kleinen Kindern angesprochen worden, ob ich nicht ihre Oma sein könne“, erzählt Wallerich und lacht. Unermüdlich werden sie und ihre Mitstreiter sich auch weiterhin für geflüchtete Menschen einsetzen. „Mit Ihrer Hilfe“, bittet die Vorsitzende. Denn es fehlt immer noch an Sachspenden, Kleidung, kleinteiligen Haushaltsgeräten, Schulsachen für die Kinder.

>> Zu erreichen Lilo Wallerich unter 02064/96911 oder in der Fliehburg unter 02064/12787. Info zum Förderverein gibt es per Mail an foerderverein@fliehburg-dinslaken.de.