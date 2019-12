Hünxe. Ausgewählte Fördervereine aus Dinslaken, Voerde und Hünxe stellt die NRZ vor. Heute: Der Förderverein „Natur- und Landschaftsschutz Hünxe“.

Förderverein aus Hünxe setzt sich für Tiere und Pflanzen ein

Seit vier Jahren kümmert sich der Förderverein „Natur- und Landschaftsschutz Hünxe“ um die ideelle und finanzielle Förderung des Natur- und Artenschutzes in der Gemeinde. Die Vereinsmitglieder bauen Brut- und Nistkästen sowie Futterhilfen, kümmern sich um den Schutz natürlicher Lebensräume für die Wildtiere. So wurde jetzt eine Benjes-Hecke angelegt.

Das ist eine Hecke aus Totholz, bei der, angefangen von den Wurzelstücken, Zweige und kleinere trockene Äste aufgeschichtet werden, erklärt Vorsitzender Heinz Lindekamp. „Darin können Kleintiere überwintern und Vögel später nisten“, sagt Lindekamp. Auf seinem eigenen Grundstück angelegt, dient diese Hecke noch einem weiteren Zweck. An der Wilhelmstraße, berichtet Lindekamp, herrsche ein permanenter Wildwechsel von vor allem Hirschen und Wildschweinen. Vermehrt sei es in der letzten Zeit zu Unfällen gekommen, gerade in der Kurve, in der nun die Benjes-Hecke angelegt wurde. „So müssen sich die Tiere nun einen anderen Weg bahnen und kommen vielleicht sicherer über die Straße.“

Verein will auch eine Blumenwiese in der Gemeinde anlegen

Außerdem will der Verein eine Blumenwiese anlegen. Mit Grundbesitzern sei man bereits in Gesprächen, um auch eine Streuobstwiese zu schaffen, sagt Lindekamp. Dort könnten Imker auch ihre Bienenstöcke unterbringen.

Neben all den direkten Hilfen für Tier und Natur gehört für den Förderverein aber auch dazu, alle Vorhaben, welche die Gemeinde Hünxe betreffen oder tangieren, auf ihre Natur- und Artenschutzverträglichkeit zu prüfen und gegebenenfalls Einfluss auf Projekte und Vorhaben auszuüben. So versucht der Förderverein auch, neue Windparks in Natur- und Landschaftsschutzgebieten zu verhindern, für die tiefe Einschnitte in die Natur erfolgen sollen. „Dazu gehören auch Projekte wie Zeelink und Amprion, die wir kritisch verfolgen“, erklärt Lindekamp.

Die Mitglieder des Fördervereins treffen sich jeden dritten Donnerstag im Monat um 19 Uhr in der Gaststätte Rühl in Bruckhausen. Kontakt zum Förderverein gibt es über den Vorsitzenden Heinz Lindekamp unter 02058/7656.

>> Mehr Info zum Verein gibt’s auf www.naturschutz-huenxe.de.